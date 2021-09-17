قالت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، إنها تتابع باهتمام بالغ التطورات الحالية في الأسواق العالمية للغاز الطبيعي والتي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار الفورية، وذلك وفق المراكز الرئيسية مثل مؤشر «TTF» في أوروبا، والذي تجاوز منتصف شهر سبتمبر الجاري حاجز الـ 21 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مطلع 2021.



وأوضحت «أوابك» في بيان صحافي، أن هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها مؤشر «TTF» إلى هذا المستوى القياسي، متخطيا بذلك أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية بالسوق الآسيوي في سابقة تعد الأولى بتاريخ الصناعة، حيث دائما ما تكون أسعار الغاز في السوق الآسيوي الأعلى مقارنة بأي منطقة أخرى في العالم.



وأضافت المنظمة في بيانها، يعد هذا الأمر جرس إنذار بأزمة قد تهدد استقرار السوق العالمي للغاز، خاصة مع قرب دخول فصل الشتاء الذي يشهد ذروة الطلب، وذلك في ظل استمرار شح الإمدادات من بعض الدول المصدرة، وتراجع مخزونات الغاز بالسوق الأوروبي لأدنى مستوى لها في هذه الفترة المعتادة من العام.



وفي هذا الإطار، تؤكد الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، حرص الدول العربية المصدرة للغاز الطبيعي وبالأخص الغاز الطبيعي المسال، على توفير إمدادات الغاز إلى عملائها، حيث تعمل محطات إسالة الغاز في أغلب الدول العربية المصدرة بكامل طاقاتها تقريبا، لتلبي نحو 30% من الطلب العالمي.



وشددت المنظمة على أهمية نظام التسعير القائم على الربط بأسعار النفط (الربط مع خام برنت) وبعقود طويلة المدة، والذي تتبعه الدول العربية المصدرة للغاز الطبيعي المسال في أغلب تعاقداتها، حيث يضمن هذا النظام استقرار أسعار الغاز الطبيعي والحد من تقلباتها، وتوفير الإمدادات بشكل آمن وموثوق ومستدام إلى الأسواق المستوردة.



كما أكدت ضرورة الاستمرار في ضخ الاستثمارات في قطاع الغاز الطبيعي لرفع مستويات الإنتاج، بما يضمن توازن العرض والطلب في المدى المتوسط والمدى الطويل، وهو ما تعمل عليه الدول العربية رغم تحديات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).



وأشادت الأمانة العامة لمنظمة «أوابك»، بالخطوة التي اتخذتها دولة قطر في فبراير الماضي 2021 باتخاذ قرار الاستثمار النهائي في مشروع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من القطاع الشرقي لحقل الشمال، لرفع الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من 77 مليون طن/السنة إلى 110 ملايين طن/السنة بحلول عام 2026.