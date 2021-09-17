تتميز نماذج آيفون 13 من شركة آبل بدعم شريحة eSIM المزدوجة للمرة الأولى، وقدمت الشركة بدعم شريحة eSIM عبر آيفون مع iPhone XR وiPhone XS في 2018. ومع ذلك، بينما يمكنك استخدام بطاقة SIM عادية وeSIM في وقت واحد، لم تكن هناك طريقة لاستخدام بطاقتي eSIM في وقت واحد.



وتتمتع الكثير من الهواتف الذكية بدعم eSIM لتمكين الخدمة الخلوية دون بطاقة SIM تقليدية. ولكن لخط واحد فقط، وما زلت بحاجة إلى بطاقة إذا كنت بحاجة إلى خطين.



وتم تأكيد القدرة الجديدة من قبل الشركة عبر صفحة ويب مواصفات تشكيلة آيفون 13. ومن الناحية النظرية، يمكنك استخدام دعم متعدد الخطوط دون الحاجة إلى استخدام بطاقة SIM فعلية، وفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية.



وتقول الشركة إن نماذج آيفون 13 تدعم بطاقة SIM المزدوجة باستخدام كل من بطاقة SIM العادية وeSIM وDual eSIM، كما تسميها الشركة، ونتيجة لذلك لن يحتاج المستخدمون بعد الآن إلى بطاقة SIM فعلية إذا كانوا يرغبون في استخدام رقمين مختلفين على نفس الجهاز. ولكن بشرط أن يدعمها مشغل شبكة الجوال.



ولايزال هناك دعم لبطاقة nano-SIM إذا كنت في حاجة إليها. ولم تذكر الشركة استخدام فتحة nano-SIM إلى جانب eSIMs المزدوجة، وتعتبر شريحة eSIM مثالية للسفر الدولي أو خطوط الأعمال أو الخدمة المدفوعة مسبقا. وقد لا تحتاج أبدا إلى زيارة متجر شركة اتصالات للحصول على بطاقة SIM.