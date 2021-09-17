أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تترقب أخذ الموافقة النهائية لتوقيع عقد مشروع «العميل الخفي».



وفي التفاصيل قالت المصادر ان العقد الذي طرحته «هيئة الاتصالات» مؤخرا على شكل ممارسة تقدم إليها عدد من شركات الأبحاث والاستشارات، حيث تتجه الهيئة الى ترسية العقد بقيمة 118.5 ألف دينار.



وتعتبر خدمة العميل الخفي جانبا من جوانب الخدمات الاستشارية وهي عبارة عن تقييم لمستوى الخدمة المقدمة للعملاء، وقامت «هيئة الاتصالات» بتنفيذ هذا العقد سابقا ويهدف الى تقييم كافة الشركات والجهات التي تقع تحت السلطة الرقابية



لـ «الهيئة»، وهو ما سيدفع نحو مستويات أعلى من الخدمة التي تصب في صالح العملاء عبر الارتقاء بمعايير الأداء وتعيين مواضع الخلل ومعالجتها من دون تأخير.