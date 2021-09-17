شهدت صناعة التجارة الإلكترونية نموًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية، وساهم في ذلك التطور التكنولوجي، الذي جعل بإمكان أي شخص في العالم شراء ما يريد بنقرة زر واحدة، دون الاضطرار للذهاب للموقع الفعلي للعلامات التجارية.

كما يمكن للشركات الآن استخدام حلول إنترنت الأشياء، لجمع البيانات بشكل أسرع، والاستجابة للعملاء في الوقت الفعلي، وهذا يساعد على تعزيز نمو هذه الصناعة التي تعد الصين أكبر سوق لها.

1- الصين

تعد الصين الآن أكبر سوق للتجارة الإلكترونية في العالم، إذ تبلغ المبيعات السنوية عبر الإنترنت بها 672 مليار دولار، وتمثل التجارة الإلكترونية 15.9% من إجمالي مبيعات التجزئة، كما تعد الصين واحدة من أسرع أسواق التجارة الإلكترونية نموًا، بمعدل نمو سنوي يبلغ 35%، ومن أشهر مواقع التجارة الإلكترونية بها «علي بابا» و«تاوباو».

2- الولايات المتحدة الأميركية

تأتي الولايات المتحدة الأميركية في المركز الثاني، بمبيعات سنوية عبر الإنترنت تبلغ قيمتها 340 مليار دولار، وتمثل التجارة الإلكترونية بها 7.5% من إجمالي مبيعات التجزئة، ومن أشهر مواقع التجارة الإلكترونية الأميركية موقع «أمازون» و«إيباي».

3- المملكة المتحدة

رغم صغر حجم المملكة المتحدة، فإنها من الأسواق المهمة للتجارة الإلكترونية، إذ تأتي في المركز الثالث بمبيعات سنوية عبر الإنترنت تبلغ قيمتها 99 مليار دولار، وتمثل التجارة الإلكترونية 14.5% من إجمالي مبيعات التجزئة، ويعد «أمازون المملكة المتحدة» و«أرجوس» و«بلاي دوت كوم» أكبر مواقع للتجارة الإلكترونية في المملكة المتحدة.

4- اليابان

جاءت اليابان في المركز الرابع، بمبيعات سنوية عبر الإنترنت تبلغ قيمتها 79 مليار دولار، وتمثل التجارة الإلكترونية بها 5.4% من إجمالي مبيعات التجزئة، ويعد موقع «راكوتن» أشهر منصة للتجارة الإلكترونية في اليابان، وقد استحوذت الشركة على العديد من المواقع الإلكترونية في جميع أنحاء العالم.

5- ألمانيا

تعد ألمانيا ثاني أكبر سوق للتجارة الإلكترونية في أوروبا بعد المملكة المتحدة، بمبيعات سنوية عبر الإنترنت تبلغ قيمتها 73 مليار دولار، وتمثل التجارة الإلكترونية 8.4% من إجمالي مبيعات التجزئة، ومن أكبر مواقع التجارة الإلكترونية هناك «أمازون» و«إيباي» وأيضًا شركة «أوتو» الألمانية.

6- فرنسا

تحتل فرنسا المركز السادس في القائمة، بمبيعات سنوية عبر الإنترنت تبلغ قيمتها 43 مليار دولار، وتمثل التجارة الإلكترونية بها 5.1% من إجمالي مبيعات التجزئة، ومن أشهر مواقع التجارة الإلكترونية هناك «Odigeo» و«سي ديسكاونت»، كما يتمتع موقع «أمازون» بحضور بارز في فرنسا.

7- كوريا الجنوبية

تبلغ قيمة المبيعات السنوية عبر الإنترنت في كوريا الجنوبية 37 مليار دولار، لتحتل بذلك المركز السابع، وتمثل التجارة الإلكترونية بها 9.8% من إجمالي مبيعات التجزئة، ومن أكبر مواقع التجارة الإلكترونية في الدولة «جي ماركت» و«كوبانغ».

8- كندا

يهيمن موقع «أمازون» على سوق التجارة الإلكترونية في كندا، يليه موقع «كوستكو»، وتبلغ قيمة المبيعات السنوية عبر الإنترنت في البلاد 30 مليار دولار، وتمثل التجارة الإلكترونية 5.7% من إجمالي مبيعات التجزئة، وتأتي كندا في المركز الثامن في القائمة.

9- روسيا

رغم أن روسيا لديها أكبر عدد من مستخدمي الإنترنت في أوروبا، فإن التجارة الإلكترونية بها لا تمثل سوى 2% فقط من إجمالي مبيعات التجزئة، وتأتي الدولة في المركز التاسع في القائمة بمبيعات سنوية عبر الإنترنت تبلغ قيمتها 20 مليار دولار، ويعد «يولمارت» و«سيتيلينك» و«أوزون» أكبر متاجر للتجزئة عبر الإنترنت في روسيا.

10- البرازيل

كان المركز العاشر من نصيب البرازيل، بمبيعات سنوية عبر الإنترنت تبلغ قيمتها 19 مليار دولار، وتمثل التجارة الإلكترونية بها 2.8% من إجمالي مبيعات التجزئة، وتشهد البرازيل نموًا سريعًا في مجال التجارة الإلكترونية، بمعدل نمو يبلغ نحو 22%، ومن أبرز شركات التجارة الإلكترونية بها «ميركادو ليبر» و«B2W».