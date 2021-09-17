كشفت بيانات رسمية حديثة تصدر إيطاليا قائمة أكبر الدول المستوردة للمنتجات المصرية خلال النصف الأول من العام الحالي.

ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد شهدت الصادرات المصرية ارتفاعا ملحوظا خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك بنسبة 35.4%.

وتشير البيانات إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم لتسجل 19.4 مليار دولار، مقابل نحو 14.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، بنسبة ارتفاع تبلغ نحو 35.4%.

جاءت إيطاليا على رأس قائمة أكبر 10 دول استيراداً من مصر خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث سجلت قيمة صادرات مصر لها نحو 1.140 مليار دولار. وفي المركز الثاني حلت الولايات المتحدة الأميركية بصادرات مصرية بلغت قيمتها نحو 1.103 مليار دولار.

وجاءت السعودية في المركز الثالث بعدما بلغت قيمة الصادرات المصرية لها نحو 1.095 مليار دولار، تلتها الهند في المركز الرابع بقيمة صادرات بلغت نحو 1.028 مليار دولار، وحلت تركيا في المركز الخامس بإجمالي صادرات بلغ نحو 0.997 مليار دولار.

ووفق البيانات استحوذت الدول العشر الأولى بالقائمة على 45.8% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية خلال النصف الأول من العام الحالي. واحتلت منتجات البترول المرتبة الأولى بقائمة أهم عشر سلع صدرتها مصر لمختلف دول العالم خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغت قيمة صادرات مصر منها 2.7 مليار دولار.

في المركز الثاني جاءت صادرات البترول الخام بقيمة 1.045 مليار دولار، ثم الفواكه الطازجة في المركز الثالث بقيمة 943 مليون دولار، ثم الملابس الجاهزة بقيمة صادرات بلغت نحو 920.2 مليون دولار، تلتها الأسمدة في المركز الرابع بقيمة صادرات بلغت 818.5 مليون دولار، ثم اللدائن بأشكالها الأولية بقيمة 759.3 مليون دولار.

وأشارت بيانات جهاز الإحصاء المصري، إلى أن السلع العشر الأولى بالقائمة تمثل نحو 43.2% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية خلال النصف الأول من العام الحالي.