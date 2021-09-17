شارك وزير السياحة والآثار الأردني نايف حميدي الفايز في الملتقى الدولي لمؤسسات وهيئات السياحة في العالم، الذي يقام بمدينة "إيفورا" في البرتغال، تحت عنوان " عالم من أجل السفر".

وقال الفايز في كلمة له في الجلسة الافتتاحية للملتقى، إن قدرة الحكومة الاردنية على صياغة السياسات وتنفيذها بفعالية لها تأثير إيجابي على السياحة، مؤكداً أن فعالية الحكومة والجودة التنظيمية لها قدرة على توليد إيرادات كبيرة من السياحة.

واضاف: تعتبر جودة السلع والخدمات العامة المقدمة عاملاً مهما من عوامل الجذب السياحي، مشيراً الى أن قدرة الحكومة على تشجيع وتعزيز دور ونشاط القطاع الخاص سيكون له تأثير إيجابي على عائدات السياحة الاردنية.

ويناقش الملتقى على مدار يومي انعقاده 16 - 17 سبتمبر، التحديات التي تواجه صناعة السياحة وقطاع السفر في العالم أمام وباء كورونا الذي عانت منه كل قطاعات الاقتصاد في العالم.

وعلى هامش أعمال الملتقى، عقد الفايز عدة لقاءات مع وزراء وأمناء سياحة لعدد من الدول المشاركة بالملتقى، وذلك لبحث تعزيز التعاون المشترك في المجال السياحي.