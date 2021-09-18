شركات الطيران العاملة في «مطار الكويت» استنفدت كامل «الكوتا» المخصصة لها.. وتنتظر زيادة الطاقة التشغيلية لإطلاق وجهات جديدة

مصطفى صالح

علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة في الإدارة العامة للطيران المدني، أن الإدارة طلبت مجددا من مجلس الوزراء زيادة الطاقة التشغيلية للمطار، التي تبلغ حاليا 10 آلاف مسافر قادم إلى البلاد يوميا، حيث تهدف «الطيران المدني» من هذا القرار إلى زيادة أعداد القادمين إلى البلاد، وبالتالي سينعكس الأمر إيجابا على انخفاض أسعار التذاكر.

وكانت أسعار التذاكر القادمة إلى الكويت، خاصة من وجهتي مصر والهند، قد شهدت ارتفاعات قياسية غير مسبوقة مع بداية عودة التشغيل بين الكويت وهذه الوجهات، حيث وصلت أسعار التذكرة الواحدة القادمة إلى الكويت الى نحو 500 دينار للراكب الواحد، ولكنها عادت وانخفضت إلى 350 دينارا للتذكرة بالمتوسط.

في سياق متصل، أكدت مصادر مسؤولة في مكاتب السياحة والسفر لـ «الأنباء» أن شركات الطيران العاملة في مطار الكويت حاليا استنفدت كامل «الكوتا» المخصصة لها في مطار الكويت، حيث تترقب الشركات زيادة الطاقة التشغيلية للمطار لإطلاق عدد من الوجهات الجديدة، ومنها وجهات في مصر والهند، وبعض الدول الأوروبية مثل إيطاليا.