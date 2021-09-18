توقعات باستمرار زخم الشراء والبيع على العملات بالفترة المقبلة مع عودة الحياة لطبيعتها بالكامل في البلاد



باهي أحمد



بعد مرور نحو شهرين على قرار فتح مطار الكويت الدولي وعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا، شهدت سوق الصرافة الكويتي انتعاشا كبيرا، وذلك بعد إصدار بعض القرارات الخاصة بالسماح للمواطنين المطعمين بالسفر للخارج، وفتح المطار مع كافة الدول، خاصة أن سوق الصرافة شهد خلال العام الماضي حالة من الركود وعدم البيع والشراء نتيجة إغلاق المطار لفترات طويلة.



«الأنباء» قامت بجولة ميدانية على محلات الصرافة للتعرف على مدى حجم الإقبال على السوق في الفترة الحالية والعملات الأكثر تداولا في ظل اقتراب موسم الصيف والسفر على الانتهاء، حيث قال عدد من مديري محلات الصرافة إن السوق شهد حالة كبيرة من الرواج والنشاط مع بداية تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت، حيث قفزت عمليات بيع وشراء العملات بنسبة 80% منذ شهر يوليو الماضي.



وأضافوا ان هناك إقبالا كبيرا على بعض العملات، في مقدمتها الليرة التركية والدولار الاميركي واليورو والريال السعودي والتومان الإيراني والجنيه المصري، مؤكدين أن السوق سيشهد انتعاشا كبيرا في حالة زيادة السعة التشغيلية للقادمين إلى مطار الكويت الدولي، حيث غالبا ما يحمل بعض القادمين إلى البلاد عملات أجنبية يرغبون في تحويلها إلى الدينار الكويتي.



وشددوا على أن أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بفتح المطار وزيادة السعة التشغيلية تحتاج إلى استمرارية لعودة سوق الصرافة إلى وضعه الطبيعي مرة أخرى، خاصة أنه تكبد خسائر كبيرة خلال الفترات الماضية بسبب إغلاق المطار لفترات طويلة.