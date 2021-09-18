أحمد مغربي

قام الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية م.هاشم هاشم بزيارة عدد من المشاريع في شركة نفط الكويت للوقوف على المراحل النهائية لعمليات التشغيل في شمال الكويت منها مركز تجميع 31 الذي دخل الخدمة رسمياً خلال الأيام الماضية.

واستمع هاشم الى شرح قدمه الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت عماد سلطان الذي قال ان مركز تجميع 31 يسهم في إنتاج 100 ألف برميل نفط خام يوميا و62.5 مليون قدم مكعبة من الغاز المصاحب يوميا و240 ألف برميل من المياه المعالجة.

وذكر أن المشروع يضم كذلك خطاً لتصدير النفط الخام وخطاً لتصدير الغاز مع محطة تعزيز الغاز رقم 132 وخطاً آخر لتصدير المياه المنتجة الى محطة معالجة المياه.