علاء مجيد



خفضت الكويت حيازتها من سندات الخزانة الاميركية خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 1.7% على اساس شهري بمقدار 800 مليون دولار وبذلك تحتل الكويت المرتبة الثالثة خليجيا ويأتي هذا التراجع بعد ارتفاع دام لأربعة أشهر متتالية.



وبحسب البيانات المنشورة على موقع وزارة الخزانة الاميركية بلغت قيمة حيازة الكويت من السندات الأميركية خلال شهر يوليو الماضي 46.4 مليار دولار مرتفعة عن مستويات يونيو الماضي البالغة 47.2 مليار دولار. وعلى اساس سنوي فقد تراجعت الكويت لحيازتها للسندات الأميركية بنسبة 3.1% مقارنة بمستوياتها السابقة البالغة 47.9 مليار دولار في يوليو 2020.



وتنوع الكويت من محفظة السندات الاميركية بين سندات قصيرة الاجل بقيمة 11.84 مليار دولار فيما تبقى النسبة الكبرى من السندات طويلة الاجل بقيمة 34.56 مليار دولار.



وتظهر تحركات ناجحة للاستثمارات الكويتية في السندات الأميركية بخفض ورفع حيازتها بمبالغ مليارية خلال الاشهر الاخيرة، فيما تتزامن تلك التحركات مع تغير العائد على تلك السندات وكذلك زيادة وانخفاض الاستثمارات الكويتية في بورصات الاسهم الأميركية.



بيع خليجي



وحصلت الكويت على المركز الثالث عربيا بعد السعودية التي احتلت المركز الاول عربيا باستحواذها على سندات أميركية بقيمة 128.1 مليار دولار، وحلت الامارات ثانيا بقيمة 58 مليار دولار، مقارنة بـ60.8 مليار دولار في يونيو الماضي منها 30.86 مليار دولار سندات طويلة الاجل و27.15 مليار دولار سندات قصيرة الاجل. كما خفضت قطر استثماراتها خلال شهر يوليو البالغة 6.64 مليار دولار مقارنة بـ8.48 مليارات دولار في يونيو الماضي وجميعها سندات طويلة الاجل، كما تراجعت استثمارات عمان بنسبة طفيفة خلال يوليو لتصل الى 5.12 مليارات دولار منها 5.08 مليارات دولار طويلة الاجل و38 مليون دولار قصيرة الاجل مقارنة بـ5.26 مليارات دولار خلال يونيو الماضي.



بينما ارتفعت استثمارات البحرين من السندات الأميركية في يوليو لتصل الى 619 مليون دولار منها 79 مليون دولار سندات طويلة الاجل 540 مليون دولار سندات قصيرة الاجل مقارنة بـ852 مليون دولار خلال يونيو الماضي.



الصدارة يابانية



وعلى المستوى العالمي فقد حافظت اليابان للشهر السادس والعشرين على التوالي على المركز الاول بالاستحواذ على سندات اميركية بقيمة 1.31 تريليون دولار مرتفعة عن مستويات يونيو الماضي البالغة 1.27 تريليون دولار. كما جاءت الصين في المركز الثاني بعد اليابان بـ1.06 تريليون دولار مرتفعة عن مستويات يونيو الماضي البالغة 1.06 مليار تريليون.وثالثا جاءت المملكة المتحدة بـ539.5 مليار دولار مرتفعة عن مستويات يونيو الماضي البالغة 533.6 مليار دولار وحلت ايرلندا رابعا بقيمة 319.7 مليار دولار منخفضة عن مستويات يونيو البالغة 322.7 مليار دولار. وبصفة عامة فقد بلغ حجم سندات الخزانة الأميركية بنهاية يوليو الماضي 7543.4 مليار دولار مقارنة بـ7096.2 مليار دولار في الشهر المقابل من عام 2020 اي بارتفاع سنوي يبلغ 447.2 مليون دولار بنسبة 6.3%. كما ارتفعت حيازة الاجانب من السندات الأميركية خلال شهر يوليو الماضي لتبلغ 7543.4 مليار دولار مقابل 7497.2 مليار دولار في شهر يونيو الماضي.