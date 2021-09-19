الاحتياطيات السائلة من النقد الأجنبي تغطي احتياجات الكويت من الواردات لـ 13 شهراً

علاء مجيد



ارتفع الاحتياطي النقدي للكويت بنهاية شهر أغسطس الماضي ليصل إلى مستوى 12.49 مليار دينار بارتفاع على أساس شهري بلغت نسبته 1.2% وبزيادة قدرها 149 مليون دينار خلال الشهر مقارنة بـ 12.34 مليار دينار في شهر يوليو الماضي، علما أن الاحتياطي النقدي وصل إلى أعلى مستوى تاريخي له في أكتوبر الماضي عندما وصل إلى 13.88 مليار دينار.



ويمثل احتياطي النقد الأجنبي للبلاد إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي، وبحساب الاحتياطيات السائلة نجد أنها تغطي احتياجات الكويت من الواردات لأكثر من 13 شهرا وهو ما يفوق المعدل العالمي بـ 4 أضعاف، حيث يعتبر الحد الآمن أن يغطي الاحتياطي النقدي الأجنبي السائل بعدم احتساب الذهب 3 أشهر من متوسط قيمة الواردات.



احتياطي الذهب



وكعادة جميع السنوات السابقة، لم يتغير احتياطي الكويت من الذهب الذي استقر عند 79 طنا بحسب مجلس احتياطي الذهب العالمي وتبلغ القيمة الدفترية لتلك الكمية من الذهب لدى الكويت 31.7 مليون دينار وذلك حسب الأسعار وقت الشراء وليس بالقيمة السوقية الحالية.



وبحسب النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي، وصل إجمالي موجودات البنك 12.74 مليار دينار موزعة بين الاحتياطيات الأجنبية السائلة التي تمثل السواد الأعظم بـ 12.49 مليار دينار بالإضافة إلى الاحتياطيات الذهبية بقيمة 31.74 مليون دينار واحتياطيات أخرى بمقدار 215.63 مليون دينار، وتقيس الموجودات الأجنبية قوة المركز المالي الخارجي والقدرة على مقاومة الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية.



الأوراق النقدية والمسكوكات



بلغ مجموع قيم الأوراق المالية والمسكوكات في أغسطس الماضي نحو 2.1 مليار دينار بانخفاض قدره 106 ملايين دينار وبنسبة 4.8% عن شهر يوليو الماضي البالغ 2.2 مليار دينار، مقسمة إلى 2.07 مليار دينار مجموع قيم الأوراق المالية وهي تمثل السواد الأعظم، بينما جاءت مجموع قيم المسكوكات بقيمة 30.35 مليون دينار.



وتراجعت أوراق النقد فئة 20 دينارا بنسبة 2.9% بمقدار 37 مليون دينار لتصل إلى 1.23 مليار دينار بنهاية أغسطس مقارنة بـ 1.27 مليار دينار في يوليو الماضي.



كما انخفضت قيمة فئة 10 دنانير بمقدار 57.06 مليون دينار، حيث وصلت في نهاية أغسطس إلى 644.18 مليون دينار مقارنة 701.24 مليون دينار في يوليو الماضي. وتراجعت فئة 5 دنانير بقيمة 10.18 ملايين دينار، حيث بلغت بنهاية أغسطس الماضي 106.85 ملايين دينار في مقارنة بـ 117.03 مليون دينار في يوليو من العام الماضي.



وانخفضت فئة الواحد دينار بقيمة 1.1 مليون دينار حيث بلغت بنهاية أغسطس الماضي 57.71 مليون دينار مقارنة بـ 58.81 مليون دينار في يوليو الماضي، كما تراجعت فئة النصف دينار بقيمة 200 ألف دينار حيث بلغت 15.26 مليون دينار بنهاية أغسطس الماضي مقارنة بـ 15.46 مليون دينار في يوليو الماضي.



أما على مستوى المسكوكات، فارتفعت بقيمة 67 ألف دينار بنسبة 0.22% فبلغت في شهر أغسطس 30.35 مليون دينار مقارنة بـ 30.28 مليون دينار بنهاية شهر يوليو وارتفعت فئة 100 فلس بمقدار 36 ألف دينار حيث بلغت بنهاية أغسطس 13.66 مليون دينار مقارنة بـ 13.63 مليون دينار بنهاية يوليو الماضي.



كما ارتفعت فئة 50 فلسا بمقدار 22 ألف دينار حيث وصلت إلى 9.58 ملايين دينار في نهاية أغسطس الماضي مقارنة بـ 9.56 ملايين دينار في نهاية يوليو الماضي، كما ارتفعت فئة 20 فلسا بمقدار 3 آلاف دينار، حيث بلغت 4.01 ملايين دينار بنهاية أغسطس الماضي مقارنة بـ 4.01 ملايين دينار في نهاية يوليو الماضي.