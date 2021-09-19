مركز التجميع يسهم في إنتاج 100 ألف برميل نفط خام يومياً و62.5 مليون قدم مكعبة من الغاز المصاحب



أحمد مغربي



قام الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية م.هاشم هاشم بزيارة عدد من المشاريع في شركة نفط الكويت للوقوف على المراحل النهائية لعمليات التشغيل في شمال الكويت منها مركز تجميع 31 الذي دخل الخدمة رسميا مؤخرا.



واستمع هاشم الى شرح قدمه الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت عماد سلطان الذي قال إن مركز تجميع 31 يسهم في إنتاج 100 ألف برميل نفط خام يوميا و62.5 مليون قدم مكعبة من الغاز المصاحب يوميا و240 ألف برميل من المياه المعالجة.



وذكر أن المشروع يضم كذلك خطا لتصدير النفط الخام وخطا لتصدير الغاز مع محطة تعزيز الغاز رقم 132 وخطا آخر لتصدير المياه المنتجة الى محطة معالجة المياه.



ورافق هاشم في الجولة نائب الرئيس التنفيذي لشمال الكويت في شركة نفط الكويت علي الكندري مع نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع الكبرى والخدمات الفنية خالد العتيبي ومجموعة من الإدارة خلال الجولة التي بدأت من الساعة 8 صباحا وانتهت عند الساعة 1:30 ظهرا.



وتعتبر مشاريع منطقة شمال الكويت أحد أهم المشاريع المهمة لشركة نفط الكويت الهادفة إلى زيادة القدرة الانتاجية للدولة، وتحديدا النفط الثقيل الذي يتم إنتاجه من حقول الروضتين والصابرية، ويعتبر المشروع في مراحله النهائية، حيث بلغ مرحلة التشغيل بعد جهود مضنية وكبيرة بذلها العاملون في شركة نفط الكويت دون توقف خلال فترة جائحة كورونا.