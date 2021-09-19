قيمة مضافة للراغبين في تحقيق عوائد مميزة على ودائعهم وجني مزيد من الأرباح على مدخراتهم



بعد النجاح الكبير الذي حققته في الفترة الأخيرة وما زالت تحققه، يواصل مصرف الراجحي - فرع الكويت إطلاق وديعة الاستثمار المباشر التي تمثل قيمة مضافة للعملاء الراغبين في تحقيق عوائد مميزة على ودائعهم وجني مزيد من الأرباح على مدخراتهم، وتتزامن هذه الوديعة مع حرص البنك الدائم على الاستمرار في التميز بطرح أدوات تستقطب مزيدا من العملاء.



وقال رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف الراجحي - فرع الكويت فهد العومي، إن وديعة الاستثمار المباشر تعتبر واحدة من أفضل العروض الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث تتميز بمرونتها من حيث حرية اختيار المدة الزمنية للاستثمار، إضافة إلى عوائدها التنافسية المرتفعة والتي تصل حتى 2.375%. وأكد العومي أن العملاء بات بإمكانهم توقع عوائد الوديعة مقدما والاستفادة من تمويل يصل إلى 90% من حجم الوديعة، كما تتيح لهم الحصول على خدمة صندوق الأمانات مجانا، لافتا الى أنها تمنحهم أيضا إمكانية الحصول على عوائد شهرية مع مرونة تامة في تحديد مدة الاستثمار التي يرغبون فيها.



يشار إلى أن هذه الوديعة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ويمكن للعملاء فتحها بسهولة من خلال زيارة أي فرع لمصرف الراجحي في الكويت.