قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك»، إن رصيد الائتمان الممنوح من البنوك الكويتية يواصل تحسنه، في ظل إجراءات التحفيز والسياسة النقدية التوسعية، مرتفعا بنهاية يوليو بحدود 3.5% وفق بيانات بنك الكويت المركزي، وسجل الائتمان 40.9 مليار دينار في يوليو 2021 مقابل 39.5 مليار دينار في يوليو 2020.



وقد حصلت القطاعات الاقتصادية على تمويل بحوالي 223 مليون دينار في يوليو في الوقت الذي نجحت البنوك في جذب ودائع بنحو 141 مليون دينار، في حين انخفضت الودائع بنسبة 2.2%، في يونيو للشهر الرابع على التوالي التي تسجل تراجعا، فيما يواصل النمو السنوي في الائتمان تفوقه على نمو الودائع، بعد أن سجلت الودائع نموا أكبر من نمو الائتمان خلال الخمسة أشهر الأخيرة من 2020.



ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية على أساس سنوي بحوالي 1.6 مليار دينار أي بنسبة 9.4% في يوليو أي أعلى نسبة زيادة خلال نحو 6 سنوات، وتجاوز حجمها حاجز 18.1 مليار دينار مدفوعة بزيادة الائتمان الاستهلاكي والقروض المقسطة.



التوزيع بحسب القطاعات



ارتفع الائتمان الممنوح إلى قطاعي العقار والإنشاء بثالث أعلى قيمة بين القطاعات، مرتفعا بحوالي 92 مليون دينار أي ما نسبته 0.8% مع اقتراب رصيد الائتمان لهذين القطاعين من 11.1 مليار دينار.



وقد ارتفع الائتمان الممنوح لقطاع الصناعة بنسبة 5.6% أي 116 مليون دينار مرتفعا إلى حوالي 2.2 مليار دينار، وارتفعت أرصدة الائتمان إلى النفط الخام والغاز مقتربة من حاجز 1.1 مليار دينار للمرة الأولى بنمو قدره 262 مليون دينار أي بنسبة 14.4% وهو مستوى مرتفع من النمو خلال عامين بعد أن كانت تزيد بمعدلات تفوق 30% قبل هذه الفترة.



فيما ارتفع الائتمان الممنوح لقطاعات أخرى بنحو 123 مليون دينار أي 4.1%، ويقترب الائتمان الممنوح لهذه القطاعات من 3.1 مليار دينار (تمثل 7.6% من إجمالي الائتمان). وارتفع الائتمان إلى قطاع الزراعة وصيد الأسماك حين بلغ 18.5 مليون دينار بزيادة 0.2 مليون دينار أي بنسبة 1.1% على أساس سنوي.



وتراجعت التسهيلات الموجهة لقطاع التجارة على أساس سنوي بحوالي 519 مليون دينار أي بنسبة 14.1% وهو أعلى تراجع منذ 2003، وانخفض رصيدها إلى حوالي 3.2 مليار دينار (يمثل أدنى حصة لها من إجمالي الائتمان وقدرها 7.8%).



وتراجع رصيد الائتمان إلى المؤسسات المالية غير البنوك لأدنى مستوى مقتربا من 934 مليون دينار منخفضا بنحو 229 مليون دينار أي بنسبة 19.7%. وفي قطاع الخدمات العامة تراجع الائتمان الممنوح على أساس سنوي إلى 121 مليون دينار بنسبة 5.9% وبما قيمته 7.6 مليون دينار.







التسهيلات المقسطة



تقترب التسهيلات الائتمانية المقسطة من حاجز 13.5 مليار دينار بنهاية يوليو 2021 مرتفعة بحوالي 1.4 مليار دينار بنسبة زيادة 11.2% على أساس سنوي وهي ثاني أعلى زيادة خلال ما يقترب من 5 سنوات، مدفوعة بإقبال الأفراد للحصول نحو تمويل شراء السكن الخاص وخصوصا في المدن الجديدة، في ظل إحالة قانون التمويل العقاري إلى مجلس الأمة من أجل مناقشته وإقراره، وارتفعت حصة الائتمان المقسط إلى أعلى مستوياتها حين مثلت 32.9% من إجمالي الائتمان. أما على أساس شهري فقد ارتفعت بحدود 133 مليون دينار في يوليو أو 1% عن يونيو الذي سجل نموا شهريا مشابها. تصل التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية إلى حوالي 2.6 مليار دينار دون تغير على أساس سنوي في يوليو، مقابل انخفاض بنسبة 2.4% في يونيو، ولم يشهد رصيدها تغيرا على أساس شهري في يوليو 2021. وبالتالي استقرت حصتها مسجلة 6.3% من إجمالي الائتمان بنهاية يوليو ويونيو 2021، مقابل 6.5% في يوليو 2020.



التسهيلات الاستهلاكية



التمويل الشخصي الاستهلاكي، لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، ويقترب الائتمان الممنوح لهذا الغرض من 1.7 مليار دينار بنهاية يوليو 2021 مواصلا تسجيل معدل زيادة سنوية بلغت 11.4% في يوليو مقابل 12.8% في يونيو، بينما ارتفع حجم القروض الشخصية الاستهلاكية بحدود 1.6% عن حجمها في يونيو الذي ارتفع بنسبة 2% على أساس شهري. وبالتالي مازالت تشكل 4.1% من إجمالي الائتمان دون تغير شهري في مقابل حصة مثلت 3.8% في يوليو 2020.



تباطأت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاعي العقار والإنشاء مسجلة نموا سنويا نسبته 0.4% في يوليو، ويبلغ الائتمان الممنوح إلى النشاط العقاري 11.1 مليار دينار بنهاية يوليو، في ظل إجراءات اتخذها بنك الكويت المركزي لتنشيط هذا القطاع الهام، في حين انخفض الائتمان لهذين القطاعين بشكل طفيف على أساس شهري بحدود 0.1% أي حوالي 14.6 مليون دينار.



تراجعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع التجارة إلى نحو 3.2 مليار دينار في يوليو، منخفضة 14.1% مقابل 13.8% في يونيو، مع قيود حركة النقل والتجارة الدولية والشحن الجوي، برغم جهود دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وإجراءات تحفيز الائتمان وتوفر السيولة لدى الأفراد في ظل إقرار تأجيل أقساط القروض لمدة ستة أشهر أخرى خلال 2021، أما على مستوى الأداء الشهري فقد انخفض الائتمان الممنوح إلى هذا القطاع بنسبة 1% في يوليو وفي يونيو بنسبة شهرية مقاربة.