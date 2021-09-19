الإقبال على خدمة التوصيل للمنازل هبط 25% بعد عودة استقبال الزبائن بالمطاعم



باهي أحمد



قال رئيس الاتحاد الكويتي للمطاعم والمقاهي والتجهيزات الغذائية فهد الأربش، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، إن عدد المطاعم في الكويت يبلغ ما يقارب 4 آلاف مطعم، دون احتساب باقي الأفرع الخاصة بها ومع احتساب عدد الأفرع لبعض المطاعم سيبلغ عددها ما بين 6 آلاف و7 آلاف مطعم كحد أقصى، لافتا إلى أنه إذا تم احتساب المطاعم والمقاهي التي تقدم خدمات أخرى كالمشروبات وتدخين الشيشة وغيرها، فإن إجمالي عدد المطاعم والمقاهي بالكويت سيكون بحدود 16 ألف مطعم ومقهى كحد أقصى.



وحول نسب الإشغال في المطاعم ومدى تجاوز القطاع لتحديات جائحة كورونا التشغيلية على قطاع المطاعم والمقاهي في البلاد، أكد الأربش على أن نظام استقبال الزبائن في المطاعم «DINE IN» بعد عودته مرة أخرى استحوذ على ما يقارب من 80% من إجمالي الطلبات، مما أثر على عمليات التوصيل الخاصة بالمطاعم لتنخفض بنسبة تصل إلى 25%.



وأوضح أنه في ظل انتشار جائحة كورونا وتداعياتها الصحية والاقتصادية على مختلف القطاعات الكويتية منذ بداية عام 2020 وحتى اليوم، شهد سوق المطاعم والمقاهي بالكويت إغلاق عدد كبير منها خلال العام الماضي نتيجة التداعيات غير المسبوقة للأزمة، بينما أشار إلى انه خلال العام الحالي ومع تخفيف القيود والإجراءات المفروض لمواجهة انتشار الجائحة، شهدت الكويت افتتاح عدد كبير من المطاعم والمقاهي بالسوق المحلي.