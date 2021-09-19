

تماشياً مع استراتيجيته التي تهدف إلى تقديم خدمات مصرفية أكثر سهولة وبساطة، أعلن البنك الأهلي الكويتي عن طرح خدمة المساعد التفاعلي «اسأل سند» التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لخدمة عملائه، وتوفر هذه الخدمة المتطورة استجابة سريعة ومناسبة لاستفسارات العملاء، ما يمكنهم من القيام بإنجاز معاملاتهم من خلال المحادثة ذاتها عبر تطبيق الهاتف النقال.



وفي تعقيبه على هذا الموضوع، أفاد فيصل التميمي، رئيس مركز الاتصال في البنك الأهلي الكويتي بأن اهتمام البنك الأهلي الكويتي بالتكنولوجيا الحديثة لتطوير وتحسين تجربة العملاء قد ساهم في الارتقاء بالخدمات المصرفية إلى مستوى متميز يتجاوز نطاق الخدمات المالية التقليدية. ومن خلال خدمة «اسأل سند» الجديدة التي يوفرها البنك الأهلي الكويتي، يستطيع العملاء تنفيذ العديد من المعاملات المصرفية المتنوعة، مثل تحويل الأموال، دفع الفواتير، الرد على الأسئلة والاستفسارات التي تغطي مختلف جوانب الخدمات المصرفية، ومنها - على سبيل المثال لا الحصر - فتح حسابات توفير جديدة، وطلب دفتر شيكات، وإجراء التحويلات المحلية والدولية وغير ذلك.