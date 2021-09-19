أعلنت مجموعة الخليج للتأمين - الكويت الرائدة في تقديم الخدمات التأمينية في الكويت عن إطلاق حملة تسويقية وإعلانية لمدة شهر ابتداء من 16 الجاري وتستمر حتى 16 أكتوبر المقبل للإعلان عن أحدث تطبيق للهاتف وأكثرها تطورا في سوق التأمين الكويتي والإقليمي gig-Kuwait، وذلك حرصا منها على تقديم خدمات تأمينية متميزة ومتطورة لعملائها وتأكيدا على مواصلة دورها الريادي في السوق المحلي. وذكر سلمان النجادي مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة أن مجموعة الخليج للتأمين - الكويت تسعى دائما لضمان إدارة احتياجات العملاء بالشكل الذي يواكب التطورات التكنولوجية وتقديم كل ما هو جديد لهم وتقديم الخدمات بأسهل الطرق حيث قامت بتطوير التطبيق والموقع الإلكتروني وجعله أسهل وأسرع وسيلة لإصدار أو تجديد وثائق التأمين في أي وقت ومن أي مكان، حيث يلزم لذلك بأن يقوم العميل بتحميل التطبيق ثم التسجيل ثم البحث عن المنتج المناسب لاحتياجاته وإتمام عملية الشراء.



وأضاف النجادي أن عمليات المجموعة في الكويت قامت على تحفيز العملاء للشراء عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني خلال فترة هذه الحملة، حيث سيكون هناك سحب في نهاية الحملة على جوائز تصل قيمتها إلى 17.500 دينار، وطريقة المشاركة متاحة للجميع بكل سهولة مقابل كل 10 دنانير يتم إنفاقها عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني لشراء أو تجديد وثيقة تأمين سيحصل العميل على فرصة واحدة لدخول السحب.



وصرح النجادي بأن الجوائز ستكون عبارة عن 3 جوائز متتالية سيحصل من خلالها الفائز بالجائزة الأولى على 10 آلاف دينار، والفائز بالجائزة الثانية 5 آلاف دينار وسيحصل الفائز على الجائزة الثالثة على مبلغ 2500 دينار.