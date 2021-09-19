

استقبل رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية بالإنابة المستشار فيصل الغريب، مدير عام الإدارة العامة للطيران المدني بالإنابة سعد العتيبي، يرافقه المستشار عبدالرحيم الشايجي وبحضور مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الخطوط الجوية الكويتية فايز العنزي، وقد تخلل الاجتماع بحث سبل توطيد أواصر التعاون المشترك بين الطرفين في قطاع الطيران وكيفية تطويرها بما يعود بالنفع على المصلحة العامة.



هذا، وتطرق الطرفان إلى تضافر الجهود وتعزيز أطر التعاون والتنسيق مع كل الجهات المعنية في كل ما يخص قطاع الطيران، وبما يسهم في تطبيق الاستراتيجيات والخطط للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة والمنشودة.