أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد أهمية الخطوة التي قامت بها الحكومة لتقديم جميع خدماتها من خلال تطبيق حكومي موحد للخدمات الإلكترونية وهو تطبيق «سهل» الذي سيعمل على تسهيل الكثير من الإجراءات والمعاملات اليومية التي يحتاج إليها المواطنون.



وأضاف: نحن فخورون بهذه الخطوة التي ستسهم بشكل كبير في التخفيف من الاستخدام الورقي للمعاملات اليومية وتوفير الكثير من الجهد والوقت الذي كان يبذل سابقا في إنهاء هذه المعاملات.



جاء ذلك خلال كلمته في الملتقى الأول للتحول الرقمي والإطلاق الرسمي لتطبيق «سهل» تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وبحضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين.



وقال الماجد إن الرقمنة تشمل 4 مواضيع رئيسية هي الاتصال والميكنة واتخاذ القرارات والابتكار وجميعها موضوعات مترابطة وضرورية لنجاح أي تجربة للتحول الرقمي.



واستوحى الماجد قصة نجاح بنك بوبيان في التحول بقوة نحو الخدمات المصرفية الرقمية، حيث يحتل البنك حاليا المركز الأول في خدمة العملاء والثقة والابتكار والإبداع إلى جانب احتلال تطبيقه مركز متقدم بين التطبيقات الأفضل والأكثر استخداما في الكويت.



وقال الماجد إنه ومنذ عام 2012 أطلق بوبيان أكثر من 30 خدمة ومنتج رقمي جديد على مستوى السوق الكويتي أبرزها على سبيل المثال خدمة PayMe المساعد الرقمي «مساعد» وإصدار البطاقات من خلال أجهزة السحب الآلي والفروع المتحولة وكان آخرها بنك Nomo أول بنك رقمي إسلامي في العالم من لندن.



بنك نومو



ويعتبر بنك Nomo تطبيق عملي لاستراتيجية بوبيان في التوسع خارجيا بعد تأكيد مكانته محليا وامتدادا لخطط بوبيان للتوسع في الخدمات المصرفية الرقمية، حيث يعد أول بنك من نوعه في العالم يجمع بين التطور التقني كبنك رقمي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.



وتم تطوير Nomo Bank لاستيعاب شريحة متنامية من العملاء سواء في الكويت أو المنطقة ممن لديهم احتياجات مصرفية دولية، حيث يمكنهم الوصول إلى أموالهم وتحويلها واستثمارها في المملكة المتحدة والعالم بكل سهولة وأمان، مؤكدا أن جميع معاملات البنك خاضعة للسلطات الرقابية البريطانية وكذلك فإن البنك حاصل على تصنيف ائتماني A3 من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.



وذكر الماجد أن تجربة بنك نومو تمت من خلال تشكيل فريق رائع من من الخبراء الذين يمتلكون خبرة كبيرة في إنشاء النظم المصرفية الرقمية كما تم تشكيل فريق من خبراء الدفع والخدمات المصرفية الرقمية العالمية لمساعدتنا على صياغة مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية الدولية الإسلامية.



وأضاف: جاء إطلاق البنك الجديد بعد عدة سنوات من البحث والدراسات لاحتياجات العملاء بمختلف شرائحهم في الكويت والمنطقة والتي كشفت عن حاجتهم الماسة لخدمات مصرفية عالمية لا يمكن أن توفرها البنوك التقليدية، من هنا جاءت فكرة Nomo Bank كمنصة رقمية يمكن أن توفر لهم متطلباتهم من خلال تطبيق الهواتف الذكية.



وأشار الماجد: لعل أبرز ما يميز Nomo Bank أن شباب الكويت من بنك بوبيان كان لهم دور رئيسي في انطلاقة من خلال التعاون مع الفريق الذي سيقوم بإدارته والذي يضم نخبة من الخبراء السابقين في العديد من البنوك العالمية والذين ساهموا في تأسيس بنوك رقمية عديدة حول العالم.



وأضاف: ستساعد رقمنة الخدمات على تمكين العملاء في الشرق الأوسط من فتح الحسابات البنكية في المملكة المتحدة والاستفادة من مزاياها مع الاطمئنان إلى توافقها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية الغراء.