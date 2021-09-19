المصفاة مازالت تحت الإنشاء.. والانقطاع حدث نتيجة عطل بإحدى محولات الكهرباء المغذية لها

مصطفى صالح

قالت مصادر مسؤولة بالقطاع النفطي لـ «الأنباء» على أن انقطاع الكهرباء عن مصفاة الزور صباح اليوم يأتي نتيجة توقف محول كهرباء عن العمل، مؤكدة على أن العمليات الإنشائية بالمصفاة لم تتأثر بانقطاع الكهرباء، حيث مازالت المصفاة تحت الإنشاء بمختلف حزم التنفيذ التي يشرف عليها التحالفات العالمية المنفذة للمشروع.

وأوضحت المصادر أن انقطاع الكهرباء تأثرت به المكاتب الإدارية في المصفاة، وانه جار العمل على إصلاح العطل في أسرع وقت ممكن.

من جانبها اكدت وزارة الكهرباء والماء على أنها ليس لها علاقة بانقطاع الكهرباء عن المصافة، موضحة أن دور الوزارة يقتصر على الإشراف على المحطات التي تغذي الأماكن النفطية، وأن انقطاع التيار الكهربائي بالمصفاة حدث خلال أعمال الفحص بها.