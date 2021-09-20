ابتهاج الرومي: دعم الأسر ضعيفة الدخل عبر توفير الأدوية باهظة الثمن والمستلزمات الطبية

«الاستثمارات» تركز على المبادرات الاجتماعية طويلة المدى بالصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية

جهود الشركة بالمسؤولية الاجتماعية إرث نفخر به تجاه خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة

للعام الثاني على التوالي.. الشركة تقدم الرعاية لبعض الأنشطة البارزة والسنوية لجمعية «النجاة»



ضمن جهودها الدؤوبة للمحافظة على موقعها الريادي بين شركات القطاع الخاص على الصعيد الإنساني وترسيخا لمسؤوليتها الاجتماعية باعتبارها إحدى كبرى الشركات الاستثمارية في الكويت، أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية عن تقديمها الدعم لجمعية الهلال الأحمر الكويتية، والتي تعتبر جمعية إنسانية تطوعية لها بصمات إنسانية واضحة وتضطلع بدور كبير ورائد في مبادرات خدمة المجتمع.



وقالت الشركة، في بيان صحافي، إن تقديم الدعم لجمعية الهلال الأحمر الكويتية يأتي من حرص الشركة على المشاركة في شتى مجالات العمل الإنساني والاجتماعي والخيري، ولتعزيز مكانتها في مجال المسؤولية الاجتماعية وتقديم الرعاية لجميع الهيئات الخيرية.



الرعاية الصحية



وفي هذا السياق، قالت نائب رئيس أول - قطاع التسويق والاتصال المؤسسي في شركة الاستثمارات الوطنية ابتهاج الرومي، إن الدعم الذي قدمته الشركة إلى جمعية الهلال الأحمر الكويتية يتعلق بالرعاية الصحية ودعم الأسر ضعيفة الدخل والتي لا تستطيع تحمل تكلفة العلاج والدواء، وذلك عبر توفير الأدوية باهظة الثمن والمستلزمات الطبية لعدد من الأسر



المحتاجة.



وذكرت الرومي أن شركة الاستثمارات الوطنية لها سجل حافل وبارز في مجال المسؤولية الاجتماعية، حيث دأبت الشركة على مواصلة نهجها في تعزيز مفاهيم وممارسات المسؤولية الاجتماعية، وذلك إيمانا منها بأهميتها كإحدى ابرز الأولويات في الاستراتيجية الاجتماعية في التنمية المستدامة بالكويت.



وأشارت إلى أن جهود الشركة في المسؤولية الاجتماعية تعتبر إرثا نفخر به تجاه خدمة المجتمع، من تلبية احتياجات ومتطلبات من هم بحاجة للدعم والمساندة، ونحن بدورنا نسلط الضوء على هذه الصور المجتمعية لكي نحفز الأجيال الشابة لتبني ممارسات المسؤولية الاجتماعية.



وشددت على التزام «الاستثمارات الوطنية» الراسخ بالقيام بدورها في المجتمع لاسيما من خلال المساهمات المجتمعية وزيادة الوعي والمشاركة المجتمعية، حيث حققت الشركة خلال السنوات الأخيرة قفزة نوعية في خططها الاجتماعية، باعتبار أن ذلك الأمر يعتبر واجبا يمليه عليها حسها الوطني للمساهمة في التنمية الاقتصادية التي لها تأثير مباشر وفاعل في تطور المجتمع ونموه.



المبادرات الاجتماعية



وأكدت الرومي أن «الاستثمارات الوطنية» تركز على المبادرات والمشاريع الاجتماعية التي تحدث تأثيرا طويل المدى في المجتمع بمجالات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والبيئية والتوعوية على اختلاف أهدافها بإدخال مفاهيم الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية وبالتالي تنمية الموارد البشرية، والمحافظة على المشاركة المجتمعية المتنوعة.



واستعرضت مجموعة من المبادرات الاجتماعية التي نجحت شركة الاستثمارات الوطنية في تقديمها خلال عام 2021، حيث قالت ان الشركة نجحت في تقديم التعاون مع جمعية النجاة الخيرية للعام الثاني على التوالي بتقديم الرعاية لبعض الأنشطة البارزة والسنوية التي تقوم بها ومن ضمنها رعاية حفظة القرآن الكريم، لتحفيز المشاركين على التطوير والعطاء خلال شهر رمضان.



وبالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بالتعاون مع البنك الكويتي للطعام والإغاثة برعاية المشاريع الرمضانية المنوعة، حيث يتهافت أصحاب الأيادي البيضاء لترك بصمة العطاء على قلوب الجميع، والتي كان من ضمن هذه المشاريع ماجلة رمضان والسحور وكسوة العيد.



جوائز مرموقة



وقالت الرومي: «تتويجا للجهود الاجتماعية التي قامت بها شركة الاستثمارات الوطنية خلال الفترة الماضية في تعزيز مساهمتها في مختلف المجالات مع التركيز على التنمية وضمان الاستدامة، فقد حصدت الشركة جوائز مرموقة خلال عام 2020 على جائزة أفضل مبادرة تجاه المسؤولية الاجتماعية خلال جائحة (كوفيد - 19) مقدمة



من The Global Economics 2020».



وأشارت إلى أن شركة الاستثمارات الوطنية لديها سياسة واضحة تعنى بالمسؤولية الاجتماعية تحت نهج الاستدامة وتنفذ من خلالها العديد من المبادرات والبرامج على مدار العام وفق خطة تعمل على وضعها الشركة وعبر إداراتها المختلفة بداية كل عام لتكون أساسا حقيقيا للتنمية الاقتصادية الاجتماعية المستدامة التي تشمل جميع الأطراف.