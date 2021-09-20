أعلنت الشركة الوطنية الدولية القابضة (NIH) عن تعيينها شركة بي اتش ام كابيتال (مباشر)، صانع سوق ومزودا للسيولة لأسهمها المتداولة في سوق دبي المالي (DFM)، بموجب الاتفاقية الموقعة بين الجانبين.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية الدولية القابضة ممدوح الشربيني، في بيان صحافي: «نحن على ثقة بأن هذه الشراكة مع بي اتش ام كابيتال، ذات الاسم الموثوق في الأسواق المالية، ستجعلنا قادرين بشكل أكبر على المحافظة على نشاط السيولة على السهم في سوق دبي المالي، وتحقيق مزيد من النجاح للشركة وتقديم قيمة مضافة لمساهمينا». وأضاف ان الشركة كانت قد اتخذت قرارا استراتيجيا بإدراج أسهمها في سوق دبي المالي في عام 2016، حيث تم إدراج الأسهم بتاريخ 14/11/2016، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للمستثمر للاستفادة من ميزة التنوع الجغرافي، وتقليل المخاطر الكلية للمحفظة الاستثمارية، بالإضافة إلى إمكانية تحقيق الأرباح عن طريق الأربيتراج والاستفادة من فروقات السعر بين السوقين. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة بي اتش ام كابيتال (مباشر) عبدالهادي السعدي: «يسعدنا اختيارنا مزودا للسيولة للشركة الوطنية الدولية القابضة. يعد توفيرنا لهذه الخدمة إضافة رائعة إلى محفظتنا تعزز مكانتنا كشركة مالية واستثمارية متفوقة في هذا المجال، حيث نتطلع دائما إلى تقديم أعلى معايير خدمات صناعة السوق وفقا للوائح هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة».