أعلن بيت التمويل الكويتي- البحرين «بيتك- البحرين» عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة درة مارينا، إحدى شركات التطوير العقاري المرموقة في مملكة البحرين، لتوفير حلول تمويلية خاصة وحصرية للعملاء الراغبين بالاستثمار والتملك في مشروع درة مارينا. أقيمت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور حامد مشعل رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بيت التمويل الكويتي- البحرين، وعثمان جناحي الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة درة مارينا، وبموجب هذه الشراكة، سيقدم بيت التمويل الكويتي- البحرين عرضا تمويليا عقاريا متوافقا مع أحكام الشريعة الإسلامية وبمعدلات ربح تنافسية وتأمين تكافلي مجاني ضد الحريق، بالإضافة إلى إعفاء الزبائن من الرسوم الإدارية ومع سرعة إتمام الإجراءات لطلبات التمويل المستوفية لكل الشروط. وبهذه المناسبة، قال حامد مشعل: يأتي تعاوننا مع درة مارينا ضمن مبادراتنا الهادفة لتسريع وتسهيل عملية تملك وحدات سكنية فاخرة للعملاء. نحن سعداء كوننا جزءا من رحلة زبائننا الكرام في تملك مساكنهم ونسعى دائما لطرح أحدث العروض التمويلية الحصرية لجعل العملية أكثر سهولة ويسر.



من جهته، عبر عثمان جناحي عن دواعي سروره بالتعاون مع مؤسسة مصرفية عريقة كبيت التمويل الكويتي- البحرين لتوفير عروض التمويل العقاري على شقق مشروع درة مارينا، لافتا الى انه من شأن هذه الشراكة المميزة أن تسهم في تسهيل تملك العملاء لوحدات عقارية بالمشروع، مؤكدا جاهزية جميع الوحدات السكنية للتسليم الفوري. وتتوافر شقق درة مارينا بأحجام متنوعة وملائمة للاحتياجات والمتطلبات المختلفة للمشترين، حيث تبدأ من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم. وتتراوح مساحات الشقق بين 85 و244 مترا مربعا، وتحتوي جميعها على صالة ومطبخ ومخزن وشرفة وحمام رئيسي وثانوي كحد أدنى في الشقة الواحدة. وكذلك يضم المشروع مرافق مشتركة للمقيمين، حيث تشمل مساحات مفتوحة وبركة سباحة وصالة رياضية، وتبدأ أسعار الشقق من 60 إلى 125 ألف دينار بحريني. ويتمتع مشروع درة مارينا بإطلالات خلابة على البحر وبموقع مميز في أقصى جنوب مملكة البحرين، وهو يقع أيضا على بعد خطوات قصيرة من درة البحرين. وتمتاز تصاميم المشروع بطابع يمزج بين الثقافة العربية واللمسات الحديثة المعاصرة، ما يمنح المقيمين تجربة سكنية راقية ومعززة بالرفاهية والراحة.