أحمد مغربي



أصدر الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم تعميما يقضي بتعيين عادل محمد توفيقي في منصب مستشار في «البترول» اعتبارا من الأحد الموافق 19 سبتمبر 2021.



وجاء في التعميم الصادر من هاشم هاشم أن تلك التغييرات في المؤسسة تأتي بناء على قرار مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الصادر بتاريخ 25 أغسطس 2021.



على صعيد آخر، أصدر الرئيس التنفيذي بالوكالة في الشركة الكويتية للصناعات البترولية (كيبك) وليد البدر تعميما بتعيين جلال خلف الطرقي رئيسا لفريق عمل عمليات المنطقة الثانية في مجموعة العمليات بمصفاة الزور على أن يكون مسؤولا أمام مدير مجموعة العمليات في مصفاة الزور، وسيتم العمل بالقرار اعتبارا من الاثنين الموافق 20 سبتمبر 2021.