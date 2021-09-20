أعلن بنك بوبيان عن إطلاق حملته الجديدة لعملائه الشباب من حملة بطاقات PRIME مسبقة الدفع، وذلك استمرارا لتقديمه مجموعة متنوعة من العروض والمزايا الحصرية والخصومات الرائعة التي تناسب اهتمامات وأسلوب حياة الشباب لاسيما لعملاء حساب PRIME.



وذكر البنك في بيان صحافي: أطلقنا في وقت سابق مجموعة من العروض المميزة لعملاء PRIME، وذلك نظرا لما ننفرد في تقديمه لعملائنا من كل الشرائح خاصة شريحة الشباب ومحاولة فهم اهتماماتهم وتقديمها لهم في صورة منتج أو عرض مميز وهو ما يجعلنا دوما الأقرب لهم.



وأوضح انه مع بداية الاستعداد للعودة للدراسة بعد انقطاع استمر قرابة العام ونصف نظرا لظروف فيروس كورنا، يقدم البنك حملة Apple Bundle لعملاء حساب PRIME التي تؤهلهم لدخول السحب وربح مجموعة 10 أجهزة Apple. وقال: ان حملة Apple Bundle تمنح عملاء PRIME أكثر من فرصة لدخول السحب، فيمكن للعميل الحصول على 10 فرص لدخول السحب فور تحميل تطبيق PRIME و5 فرص عند إصداره لبطاقة PRIME مسبقة الدفع (فعلية أو رقمية) وفرصة واحدة لكل 5 دنانير يتم إنفاقها عند استخدام بطاقة PRIME المسبقة الدفع (فعلية أو رقمية).



وسيتم خلال الحملة التي تستمر شهرين الإعلان عن 20 فائزا، حيث سيحصل كل رابح على 10 أجهزة من Apple واشتراك Microsoft Office بالإضافة إلى العديد من العروض والخصومات المتنوعة التي تتماشى مع اهتمامات العملاء الشباب.



يذكر أن حساب PRIME مصمم بمزايا حصرية للعملاء الشباب وهو بمنزلة بنك مستقل خصص له بنك بوبيان فريقا كاملا لإدارته والإشراف عليه من الشباب الكويتيين القادرين على فهم اهتمامات العملاء ومخاطبتهم والتعامل معهم، إلى جانب حساب إنستغرام يضمن التواصل مع العملاء الشباب ومتابعتهم لكل جديد يخص حسابهم من عروض وفعاليات وخدمات، إضافة الى تطبيق خاص لحساب PRIME يتميز بسهولة الاستخدام وتصميم شبابي مميز يجمع أهم الخدمات والعروض والخصومات التي تتماشى مع اهتمامات العملاء وتطلعاتهم وتلبي احتياجاتهم.