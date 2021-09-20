أعلن بنك وربة عن أسماء الفائزين الـ 10 بسحوبات السنبلة الأسبوعية، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.



وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي الثاني والثلاثين، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار، وهم: أكرم رياض زهدي أبو علي، حمد سليمان جزاع الشمري، داود وليد داود النجار، محمد راشد منصور الهاجري، كفاية مهدي عوض الشمري، عبدالوهاب طارق عبدالله عبدالكريم، ثامر صالح عبدالله الحبشي، فاطمة تراحيب إبراهيم العتيبي، فهد محمد مطلق الدويلة، كاميش بابو سيفارامان نيسام. ويمثل حساب السنبلة الخيار الأمثل لكل الراغبين بتوفير الأموال وتحقيق عوائد مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت نفسه بالإضافة إلى فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام. وحول الشروط، يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما بأن العميل ما زال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر. لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص.