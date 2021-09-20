الهاشل: البرنامج أحد أفضل الخيارات لحديثي التخرج الراغبين في العمل بالقطاع المصرفي



أعلن معهد الدراسات المصرفية عن بدء استقبال طلبات الالتحاق بالدفعة العاشرة من البرنامج الوطني لتأهيل الكويتيين حديثي التخرج للعمل في القطاع المصرفي، وذلك خلال الفترة من 19 سبتمبر وحتى 4 نوفمبر 2021.



وأوضح المعهد في بيان صحافي أن البرنامج يأتي ضمن مبادرة «كفاءة» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية، وإشراف معهد الدراسات المصرفية، وفي إطار الرؤية الاستراتيجية للبنك المركزي الرامية إلى بناء كوادر وكفاءات وطنية قادرة على المساهمة في دعم المسيرة التنموية في الكويت.



ويقدم هذا البرنامج لحديثي التخرج التدريب على مجالات العمل المصرفي ويسعى إلى بناء مهاراتهم من خلال التدريب النظري والميداني على مدار سنة في البنوك الكويتية وبعض المؤسسات العالمية المشهود لها بالكفاءة والسمعة الحسنة في مجال العمل المصرفي، كما يوفر للمشاركين فرصة اكتساب الخبرات العملية والمهنية ليرفد القطاع المصرفي بمزيد من الطاقات الوطنية الشابة عالية التأهيل في هذا المجال.



وفي هذا السياق، قال محافظ بنك الكويت المركزي رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية د.محمد الهاشل، إن هذا البرنامج هو أحد أفضل الخيارات المتاحة لحديثي التخرج ممن يرغبون في العمل في القطاع المصرفي، نظرا لتنوع المجالات المصرفية والمالية التي يشملها، وكذلك للمستوى الرفيع من المهارات والمعارف التي يزود بها المتدربين، حيث يحرص معهد الدراسات المصرفية على التعاون مع بنوك عالمية متميزة في مجالات إدارة الثروات والأصول على مستوى العالم، وقد تم عقد اتفاقيات تدريب معها لهذا الغرض.



وأشار إلى أن هذا البرنامج هو أحد برامج مبادرة «كفاءة» التي تستهدف الكويتيين العاملين في القطاع المالي والمصرفي، وكذلك حديثي التخرج في الاختصاصات المالية والاقتصادية، من خلال تقديم تدريب عالي المستوى وفق أفضل المعايير العالمية في هذا المجال، وتغطي المبادرة جوانب حيوية متعددة عبر عديد من البرامج، ويتم قبول المشاركين بناء على أسس موضوعية، تراعي مبدأ تكافؤ الفرص، وتتوافق مع احتياجات القطاع المصرفي والمالي من المهارات والخبرات الوطنية.



واختتم الهاشل تصريحه بالتأكيد على أن بنك الكويت المركزي سيواصل جهوده الحثيثة لتوفير أفضل فرص التدريب للشباب الكويتي في إطار سعيه المستمر لرفد القطاع المصرفي بالكفاءات بما يعزز دوره في خدمة الاقتصاد الوطني.