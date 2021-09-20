في عام 1999، وخلال الاجتماع السنوي للمساهمين في شركة «بيركشاير هاثاواي»، سئل المستثمر الأميركي الشهير وارين بافيت عن كيفية صنع ثروة قدرها 30 مليار دولار، وهو المبلغ الذي كان تقريبا صافي ثروته في ذلك الوقت.



وحينها قال بافيت، الذي زادت ثروته منذ ذلك الحين على أكثر من 100 مليار دولار، إن الفائدة المركبة هي أفضل صديق للمستثمر، مقارنا بناء الثروة بدحرجة كرة الثلج، حيث تبدأ كرة الثلج صغيرة ثم تكبر.



ونصح بافيت ببدء بناء الثروة في سن مبكرة، وقال إنه لو تخرج في الكلية عام 1999، وكان يمتلك 10 آلاف دولار، فكان سيختار المكان الذي يستثمر أمواله به بطريقة مدروسة، موضحا: «كنت سأركز على الشركات الصغرى، لأنني كنت سأعمل بمبالغ صغيرة».



وقال بافيت إن المستثمرين يحتاجون إلى الاعتماد على أنفسهم وعلى معرفتهم وحدسهم، عند البحث عن الشركات الواعدة التي يستثمرون أموالهم فيها، مشيرا إلى أن المستثمرين الأذكياء سيبذلون قصارى جهدهم لمعرفة كل المعلومات اللازمة، وسيتخذون إجراء عندما يجدون فرصة جيدة.



صناديق المؤشرات



يعد بافيت أيضا من المؤيدين للاستثمار في صناديق المؤشرات، والتي تتسم بالتنوع. وقال بافيت عام 2017: «من أجل بناء ثروة، يجب على المستثمرين الاستثمار في صندوق (ستاندرد آند بورز 500) منخفض التكلفة باستمرار».



ورغم نصائح بافيت فإنه قال إن التطلع لصنع ثروة قدرها 30 مليار دولار أمر غير ضروري. وأضاف: «إذا طلبت مني أن استبدل نسبة كبيرة من صافي ثروتي بسنوات إضافية في حياتي، أو لأكون قادرا على القيام بما أريد فعله خلال تلك السنوات، فسأفعل ذلك على الفور».