يمثل الموقع الإلكتروني أداة مهمة للغاية للشركات، خاصة الشركات الصغيرة التي تستهدف زيادة الوعي بالعلامة التجارية، وزيادة المبيعات، لذلك وبغض النظر عما إذا كانت الشركة تبيع سلعا أو تقدم خدمات، فمن المهم أن يعكس موقعها الإلكتروني الحلول التي توفرها.



ونظراً لأن الميزانية التي تمتلكها الشركات الصغيرة عادة ما تكون غير كافية لتوظيف أشخاص كثيرين، فمن المهم أن يعرف رواد الأعمال الذين يقررون إنشاء موقع إلكتروني لشركاتهم بأنفسهم، كيفية القيام بذلك بفاعلية، وفيما يلي 5 نصائح لإنشاء موقع إلكتروني ناجح لشركتك:



1 ـ تأسيس موقع لا يمكن نسيانه



من المهم أن يختار رائد الأعمال عنوانا مميزا ولا ينسى لموقعه الإلكتروني، ويفضل أن يكون مرتبطا باسم شركته، ومن المهم أيضا أن يكون تصميم الموقع جذابا، ومتسقا مع التصميمات المستخدمة في المواقع الفعلية، أو في المواد التسويقية الأخرى.



2 ـ سهولة الاستخدام



إذا وجد المستخدمون صعوبة في فتح الموقع الإلكتروني، أو التنقل بداخله، فإنهم سيغادرون الموقع بسرعة، وهذا بالطبع ليس في صالح العلامة التجارية.



لذلك يجب أن يركز رائد الأعمال في تصميم الموقع الإلكتروني لشركته على أن يجعله سهل الاستخدام بالنسبة للعملاء، وتعني سهولة الاستخدام توافر عدة عناصر، من بينها سهولة البحث عن المنتجات، وسهولة إتمام عملية الشراء، وتوافر وصف دقيق للمنتجات، والرد على العملاء في الوقت الفعلي.



3 ـ استخدام نظام إدارة المحتوى



نظام إدارة المحتوى هو أداة تستخدم لإنشاء وإدارة المحتوى الرقمي، وتتمثل أهميته في سهولة تحديث المحتوى، حيث يوفر هذا النظام طريقة فعالة لعرض مقالات جديدة، بالإضافة إلى المحتوى الثابت للموقع.



4 ـ تصميم سريع الاستجابة



يجري الكثير من الأشخاص الآن عمليات البحث باستخدام هواتفهم المحمولة، لذلك يحتاج رائد الأعمال إلى تصميم موقع إلكتروني سريع الاستجابة، ويعني ذلك أن يتوافق الموقع مع حجم شاشة المستخدم، سواء كان يقوم بالبحث باستخدام الهاتف المحمول، أو عبر الكمبيوتر، أو أي جهاز آخر.



5 ـ تفاعل العملاء



يمكن أن يساعد التسويق الفعال، وتحسين محركات البحث، على جذب المزيد من الزوار للموقع الإلكتروني، لكن هذه خطوة أولى فقط، يحتاج رائد الأعمال بعدها للاحتفاظ بالعملاء، وتسهيل إمكانية تفاعلهم مع الموقع.



ويمكن تحقيق ذلك عبر إبراز الأيقونات التي يمكن للزوار من خلالها مشاركة المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فمثل هذه الأدوات تشجع الزوار على التواصل المستمر، كما تساعد على الاحتفاظ بالعملاء على المدى الطويل.