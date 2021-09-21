تركز السيولة في عدد من الأسهم القيادية بالسوق الأول



شريف حمدي



مع اقتراب الربع الثالث من نهايته، تستعد الأطراف المتعاملة بسوق الأسهم الكويتي لبناء المراكز الاستثمارية خاصة انه مع نهاية هذا الربع تعلن الشركات المدرجة عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر الأولى من العام مجمعة، وهي النتائج التي تتبلور معها النتائج الختامية للعام المالي.



وفي هذه الأثناء تنشط البورصة من خلال عمليات الشراء والبيع استعدادا لمرحلة بناء المراكز الجديدة، ويتجلى هذا النشاط في ارتفاع معدلات السيولة، وهو ما يحدث في الوقت الراهن من خلال ارتفاع تدريجي ملحوظ للسيولة في الجلسات الأخيرة وتحديدا منذ جلسة الأربعاء الماضي، إذ تجاوزت السيولة 42 مليون دينار وهو أعلى مما كانت تشهده البورصة في الأسبوعين الأخيرين، وكانت هذه السيولة استباقية لجلسة تفعيل مراجعة فوتسي للأسهم الكويتية التي ارتفعت فيها السيولة لـ 74 مليون دينار.



وفي بداية الأسبوع حافظت السيولة على مستويات ما فوق 40 مليون دينار، وفي جلسة أمس قفزت السيولة إلى مستوى 63.5 مليون دينار بنسبة ارتفاع 42% مقارنة بجلسة الأحد التي بلغت فيها السيولة 44.7 مليون دينار، وهو ما يشير إلى عودة السيولة لمعدلاتها المعتادة قبل الانخفاض اللافت خلال الأسبوعين الماضيين.



وتركزت السيولة امس حول عدد من الأسهم القيادية بالسوق الأول مثل أهلي متحد بـ 6.3 ملايين دينار، وبيتك بـ 5 ملايين دينار، والوطني بـ 4 ملايين دينار، والخليج بـ 3.5 ملايين دينار، والدولي KIB بـ 2.5 مليون دينار، وكذلك بالسوق الرئيسي مثل أرزان بـ 3.2 ملايين دينار، وأعيان بـ 2.8 مليون دينار، والاستهلاكية بـ 2.4 مليون دينار، والأولى بـ 1.3 مليون دينار، وإجمالي هذه الأسهم يشكل نحو 54% من إجمالي قيمة التداول، أي أن هذه الأسهم كانت الأكثر جذبا للسيولة في جلسة تعاملات أمس.



وخسرت القيمة السوقية أمس نحو 30 مليون دينار جراء جنوح السوق للتراجع على مستوى كافة مؤشراته، ليصل إجمالي القيمة إلى 40.090 مليار دينار مقارنة مع 40.121 مليارا أول من أمس.



فيما ارتفعت أحجام التداول بنسبة 28% بكميات اسهم متداولة 358 مليون سهم ارتفاعا من 279 مليون سهم في جلسة مستهل الأسبوع.



وشهدت تعاملات السوق أمس جنوح للتراجع بمعدلات طفيفة على إثر عمليات تصريف سريعة لجني الأرباح، وخسر مؤشر السوق الأول 0.52 نقطة بنسبة 0.01% ليصل إلى 7508 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.3% متراجعا 16.5 نقطة ليصل إلى 6519 نقطة، وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.08% خاسرا 5.3 نقاط ليصل إلى 6873 نقطة.