عبدالوهاب الرشود: الجائزة اعتراف عالمي بالدور الرائد لـ «بيتك» في الصناعة المصرفية

كفاءة خدماتنا الرقمية تنعكس بإقبال العملاء الكبير عليها عبر تطبيق البنك وموقعه الإلكتروني

البنك نجح في توفير حلول مصرفية رقمية متنوعة ومبتكرة لعملائه.. خاصة خلال الجائحة

«بيتك» أول بنك في العالم يستخدم تقنية «Hybrid Solution» للإصدار الفوري لبطاقاته



حصد بيت التمويل الكويتي «بيتك»، المؤسسة العالمية الرائدة في صناعة الخدمات المالية الإسلامية، بجائزة «أفضل بنك محلي لعام 2021»، وذلك من مجلة آسيا موني (Asiamoney)، المجلة المالية العالمية المعروفة.



وقال البنك في بيان صحافي، إن «Asiamoney» منحت الجائزة لـ «بيتك» تقديرا لأدائه المتميز في مجموعة من الأنشطة المصرفية الأساسية في القطاع المحلي على مدار الإثني عشر شهرا الماضية، كما تعد الجائزة تقديرا لمساهمة البنك ودوره في نمو صناعة التمويل الإسلامي في الكويت.



دور رائد



في هذا السياق، عبر الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف في «بيتك» عبدالوهاب الرشود، عن فخره بحصد هذه الجائزة المرموقة التي تمثل اعترافا عالميا بالدور الرائد الذي يلعبه «بيتك» في الصناعة المصرفية من خلال تسخير إمكاناته وخبراته وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا لتقديم منتجات مصرفية سهلة ومبتكرة وملائمة لكل شرائح العملاء.



وأضاف الرشود: «هذه الجائزة تعتبر بمنزلة شهادة على المكانة الرائدة التي يحظى بها «بيتك» سواء محليا أو في الأسواق الدولية، ويسعدنا أن يحقق استثمارنا الكبير في تقديم أعلى معايير الخدمات المالية الإسلامية النتائج المرجوة التي سعينا إليها».



وتابع: «تتضمن الحلول المصرفية الرائدة التي يوفرها «بيتك» والمدعومة بمنصته الرقمية القوية، منتجات وخدمات متنوعة لمختلف شرائح عملاء البنك سواء كانوا شركات أو أفرادا أو جهات حكومية، حيث تلبي احتياجاتهم وتتجاوز توقعاتهم.



طفرة كبيرة



أوضح الرشود أن الخدمات الرقمية التي يقدمها «بيتك»، شهدت طفرة كبيرة من خلال إطلاق مجموعة من الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة، خاصة خلال فترة الجائحة. وتتضمن هذه الحلول على سبيل المثال لا الحصر، خدمة فتح حساب مصرفي «أونلاين» للمواطنين والمقيمين. وأضاف ان هناك أيضا خدمة التوقيع الإلكتروني لمعاملات التمويل الشخصي، الذي يتضمن معالجة جميع الأعمال الورقية للمعاملات التمويلية إلكترونيا، وخدمة التحويل الفوري باستخدام شبكة «RippleNet»، وخدمة متابعة التحويلات المصرفية بنظام سويفت «SWIFT GPI» إلكترونيا. بالإضافة إلى أن «بيتك» هو أول بنك في العالم يستخدم تقنية «Hybrid Solution» للإصدار الفوري للبطاقة المصرفية من غير تقديم طلب مسبق.



جاهزية كبيرة



أكد الرشود أن الجائزة تدل على الجاهزية والقدرة التي يتمتع بها «بيتك» وجهوده الكبيرة لتوسيع خدماته للمستثمرين الأفراد استجابة لجائحة فيروس كورونا، مضيفا أن البنك قام بتوفير حلول مصرفية رقمية مبتكرة فريدة تعتمد على البنية التحتية المتقدمة لتقنية المعلومات، والتي كانت جزءا من استراتيجية التحول الرقمي الناجحة التي طبقها البنك.



وأوضح الرشود أن كفاءة الخدمات الرقمية لـ «بيتك» تنعكس في الإقبال الكبير من عملاء البنك على استخدام المعاملات الرقمية من تطبيق «بيتك» أو من خلال KFHonline، وهو ما يؤكد حجم الجهود التي يبذلها «بيتك» لتقديم حلول مصرفية مبتكرة لتمكين العملاء من إنجاز معاملاتهم على مدار الساعة من أي مكان بسهولة وأمان.



تصنيف المجلة العالمية



جدير بالذكر أن تصنيف مجلة «Asiamoney» في منحه الجوائز يستند إلى آراء فريق من كبار الصحافيين وتقييماتهم لتقارير مفصلة من البنوك المشاركة ومجموعة بحوث عن الصناعة وأسواق رأس المال تجريها لجنة التحرير التابعة للمجلة، كما قام كبار محرري المجلة بزيارة كل دولة للقاء كبار المصرفيين وجمع آراء العملاء والمنافسين.



وتغطي مجلة «Asiamoney» التابعة لمجموعة يوروموني العالمي، ومقرها هونغ كونغ قطاع الخدمات المالية في آسيا، وتنشر تقارير مالية واستثمارية مفصلة عن المصدرين وشركات الاستثمار وصناع القرار المالي في القطاعين العام والخاص.



جوائز مرموقة



تجدر الإشارة إلى أن «بيتك» فاز بجوائز مرموقة من جهات ومؤسسات عالمية متخصصة في عالم المال والأعمال، مثل جائزة «أفضل بنك إسلامي في العالم» لسنة 2021 من مجلة «غلوبال فاينانس» العالمية، و«أفضل بنك في الخزانة وإدارة النقد» من المجلة ذاتها.



كما فاز أيضا بجائزة أفضل بنك إسلامي في الشرق الأوسط والكويت لعام 2021 من المجلة المصرفية العريقة «ذي بانكر»، واستحق لقب «أفضل بنك في الكويت»، و«أفضل بنك إسلامي في الشرق الأوسط»، من مجلة «إيميا فاينانس».