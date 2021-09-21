أعلنت هيئة أسواق المال عن الإعداد لإجراء تعديلات تطويرية مقترحة على أحكام كل من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) والكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم)، حيث تتضمن التعديلات الإجراءات والمسؤوليات الواجبة على الأشخاص المرخص لهم، وذلك حال صدور قرار الهيئة بإلغاء ترخيصهم تطبيقا لحكم المادة (67) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم أنشطة الأوراق المالية وتعديلاتهما.



كما تتضمن كذلك التعديل على متطلبات تعاقدات الشخص المرخص له مع عملائه بما يعكس هذه الإجراءات والمسؤوليات، وتشمل التعديلات المقترحة على الكتب المذكورة الجوانب التالية:



٭ أولا: واجبات ومسؤوليات الشخص المرخص له بعد إصدار قرار إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية من قبل هيئة أسواق المال



1 ـ تطوير وتحديد المراحل الإجرائية للواجبات والإجراءات العامة المرتبطة بعملية إنهاء التعاقدات وتسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها.



2 ـ تنظيم عملية إخطار المساهمين والعملاء والأطراف الثالثة وذات علاقة بقرار هيئة أسواق المال.



3 ـ تحديد واجبات الشخص الملغى ترخيصه فيما يتعلق بعملية تسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها.



4 ـ تطوير وتحديد التقارير الواجب إرسالها للهيئة المرتبطة بمتابعة عملية تسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها.



٭ ثانيا: واجبات ومسؤوليات البورصة ووكالة المقاصة ومراقبي الحسابات المسجلين في سجل الهيئة



1 ـ تفعيل الدور المساند لكل من الجهات المذكورة لضمان سلامة الرقابة على إجراءات الشخص الملغى ترخيصه المرتبطة بعملية تسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها.



2 ـ استحداث إجراءات ومتطلبات تطويرية لقواعد وأنظمة كل من البورصة ووكالة المقاصة.



٭ ثالثا: تحديث الحد الأدنى للمتطلبات التعاقدية بين الشخص المرخص له وعملائه والسياسات والإجراءات التشغيلية المرتبطة بنشاطي مدير محفظة استثمار وأمين الحفظ



1 ـ إضافة تحديد إجراءات إنهاء التعاقد وآلية تسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها في العقد المبرم مع العملاء.



2 ـ تحديث صفة الشركات المخولة بإدارة استثمارات العميل خارج الكويت.



3 ـ إضافة تحديد إجراءات تسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في إدارتها أو حفظها حال تعاقد الشخص المرخص له مع شركات خارجية لإدارة استثمارات العميل بالخارج.



4 ـ تحديث السياسات والإجراءات التشغيلية للشخص المرخص له بإضافة دليل تفصيلي للإجراءات المتبعة من قبله في حالة إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية من قبل هيئة أسواق المال.



وتدعو الهيئة أصحاب الرؤى والمصالح تحديدا للمشاركة في استطلاع الرأي حول هذه المقترحات، كما ترحب بكافة المقترحات التي من شأنها الارتقاء بأنشطة الأوراق المالية، وذلك في موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق 20 أكتوبر 2021، وللمشاركة في الاستطلاع، يرجى زيارة الموقع التالي: (https://www.cma.gov.kw/ar/web/cma/surveycompany).