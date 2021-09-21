

أعلن البنك الأهلي الكويتي (ABK) عن أسماء الفائزين في السحب الشهري الأخير لحملة «إقامتك وتسوقك في الأفنيوز علينا»، والذي نظم بتاريخ 12 الجاري، تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، وفيما يلي أسماء الفائزين المحظوظين:



زياد الدعيج، عمير العمير، مصطفى لوكا، سيد ناصر حسيني، عبدالله دشتي، نشوه محمد، ثامر الشايع، علي الاستاذ، عهود العنزي، طلال الدوسري.



جدير بالذكر أن الحملة منحت 10 فائزين محظوظين شهريا إقامة في جناح عائلي مع وجبة إفطار لـ 4 أشخاص بالغين في فندق هيلتون غاردن إن ذا أفنيوز بالإضافة إلى 500 دينار نقدا.