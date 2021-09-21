في إطار خطة شركة السور لتسويق الوقود الترويجية لمنتجاتها ولتوطيد العلاقات مع عملاء محطات «ألفا» للوقود، أطلقت «السور» حملتها التسويقية تحت شعار «اشحن شريحة ألفا تاب بقيمة 5 دنانير وادخل السحب».



وتقدم الحملة 30 جائزة، حيث سيحصل الفائز بالجائزة الكبرى على سيارة شيفروليه سيلفرادو 2021 والمزودة بمحرك ثماني الأسطوانات، وسيحصل تسعة من الفائزين على قارب بحري من نوع كاياك، كما تتيح الحملة لـ 20 رابحا الفوز بشريحة ألفا تاب مع رصيد وقود بقيمة 50 دينارا، حيث إن عملية المشاركة بالسحب ستتم عند إعادة تعبئة الشريحة بقيمة 5 دنانير من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.alfa.com.kw أو من خلال التطبيق الإلكتروني Alfa.



ويمكن للعميل الحصول على شريحة ألفا تاب من مراكز خدمة عملاء ألفا الأربعة في المناطق التالية «المنصورية، أبوحليفة، المباركية، بيان، الجهراء» أو من أسواق ترولي وأسواق بقالة المتواجدة في محطات ألفا للوقود فقط.