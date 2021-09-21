محمود عيسى



ذكرت مجلة «ميد» أن وزارة الكهرباء والماء طرحت مناقصة لتنفيذ عقد تصميم وبناء 3 خزانات مياه من الخرسانة المسلحة في مدينة المطلاع السكنية بسعة إجمالية تبلغ 115 مليون جالون، ودعت الشركات المؤهلة لتقديم عروضها في موعد غايته 19 أكتوبر المقبل، وقالت المجلة إن 13 شركة دعيت لتقديم عطاءات للحصول على العقد وهي:



٭ المقاولون العرب الكويت



٭ محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده



٭ شركة الغانم إنترناشنال للتجارة العامة والمقاولات



٭ شركة الخليج المتحدة للإنشاءات



٭ خالد علي الخرافي وإخوانه للمقاولات



٭ الهاني للمقاولات والتجارة



٭ كيه سي سي للهندسة والمقاولات



٭ بيان الوطنية لمقاولات البناء



٭ الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات٭ المجموعة المشتركة للمقاولات



٭ شركة الأحمدية للمقاولات والتجارة



٭ الدار للهندسة والإنشاءات



٭ شركة المقاولين المتحدين



وكانت «ميد» قد أشارت في تاريخ سابق إلى أن وزارة الأشغال العامة كانت قد تلقت في يناير الماضي 4 عروض من الشركات الأربع التالية لعقد بناء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في جنوب المطلاع بمحافظة الجهراء: 1 - المقاولون العرب - عثمان أحمد عثمان وشركاه (مصر)، 2 - شركة هندسة البناء الحكومية الصينية، 3 - كوزو توبلو كونوت (تركيا)، 4 - محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة. ومن المقرر أن تبلغ طاقة المعالجة للمحطة المخطط لبنائها 400 ألف متر مكعب من المياه العادمة يوميا، ويتضمن المشروع صهاريج عازلة تحت الأرض بسعة 50 ألف متر مكعب ومحطة تفريغ صهاريج بنفس السعة. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم الشركة الفائزة بالعقد ببناء شبكة لمياه الصرف الصحي المعالجة تربط بين الخزانات في محطة معالجة المطلاع وشبكات الري في مدينة المطلاع، وخط مياه بطول 40 كيلومترا، تقدر ميزانية المشروع بحوالي 500 مليون دولار وفقا لبيانات ميد بروجكتس التي تتبع نشاط المشاريع الإقليمية.