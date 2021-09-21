في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) ومعهد الكويت للأبحاث العلمية (KISR)، عقد الاجتماع التنسيقي الثاني للجنة العمل المشكلة بين الجانبين، وذلك أول من امس في مقر منظمة أوابك بالكويت، للتباحث في المجالات التي تهم الجانبين.



وأوضحت المنظمة في بيان صحافي، أنه في البداية الأمين العام لمنظمة اوابك علي بن سبت استقبل أعضاء اللجنة المشكلة من ممثلي الأمانة العامة لمنظمة أوابك، وكذلك ممثلو معهد الكويت للأبحاث العلمية، حيث أكد على ضرورة استمرار الجهود المتميزة التي أسفرت عن المشاركة الفعالة في الندوات العلمية التي ينظمها الجانبان والتعاون في مجال إعداد الدراسات المشتركة، وتمنى للجنة النجاح في تنفيذ جدول أعمال الاجتماع.



وأوضح البيان أن اللجنة عقدت اجتماعها لبحث كل الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتطورات التي تشهدها الصناعة النفطية، كما تم استعراض ما تم تحقيقه في مجالات التعاون بين الجانبين خلال الربع الثالث من 2021، وبحث الاستعدادات الجارية لمشاركة الجانبين في الندوات المشتركة خلال الربع الأخير من عام 2021.



جدير بالذكر أن الاجتماع شهد حضور كل من: د.عبد العظيم معرفي، د.شيخة السند، د.نورة الجندل، د.بشار الكندري، المستشار ماهر عدلي، ممثلين عن معهد الكويت للأبحاث العلمية، كما حضر من الأمانة العامة لمنظمة «أوابك»، كل من: عبد الفتاح دندي، د.ياسر بغدادي، وم.وائل عبد المعطي.