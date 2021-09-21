باهي أحمد



كشفت إحصائية رسمية صادرة عن الهيئة العامة للاتصالات، وحصلت «الأنباء» على نسخة منها، عن أن الهيئة قامت بمعالجة 1226 شكوى تم تقديمها من قبل عملاء خلال النصف الأول من 2021، موزعة على 623 شكوى في الربع الأول و603 شكاوى في الربع الثاني. وأظهرت الإحصائية ان عدد الشكاوى القائمة في النصف الأول يبلغ 374 شكوى، موزعة على 309 شكاوى في الربع الأول من العام و65 شكوى في الربع الثاني. وبخصوص الشكاوى المغلقة، ذكرت «هيئة الاتصالات» انها تبلغ 852 شكوى، موزعة على 314 شكوى في الربع الأول ونحو 538 في الربع الثاني من العام الحالي. وقالت الهيئة ان عدد الشكاوى الملغية خلال النصف الأول من العام بلغ 167 شكوى موزعة على 80 شكوى تم إغلاقها في الربع الأول ونحو 87 شكوى في الربع الثاني.