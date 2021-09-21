محمود عيسى

توقعت مجلة ميد أن ترسي هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عقد الاستشارات للمراحل التالية من مشروع الشقايا للطاقة المتجددة في غضون 9 إلى 12 شهرا مقبلة، والذي تبلغ قدرة المراحل التالية منه 3500 ميغاواط.



وأضافت المجلة أن هناك 7 تحالفات قدمت في 7 الجاري عروضها للفوز بعقد استشارات مشروع الشقايا للطاقة المتجددة. وكانت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قد دعت الشركات المعنية لتقديم عطاءاتها للحصول على العقد في مايو الماضي وحددت يوم 26 يونيو موعدا أوليا لتقديم العروض، وقد تم تمديده عدة مرات، كان آخرها 6 الجاري، وتلقت الهيئة عطاءات الشركات في 7 سبتمبر.



وعلمت مجلة ميد أن الشركات السبع التي تقدمت بعروضها المالية هي كالتالي: شركة ارنست اند يونغ EY البريطانية، شركة برايس ووترهاوس كوبرز PWC البريطانية، شركة WSP الكندية، شركة رينا Rina الإيطالية، والخطيب والعلمي، الغانم وورمالد لمعدات الأمن والسلامة، وأخيرا مجموعة الأنظمة الهندسية، وتتولى هذه الشركة قيادة التحالفات.



وكانت مجلة «ميد» قد ذكرت في يونيو الماضي أن الكويت تتوقع إصدار طلب إبداء الرغبة في المشاركة بالعقد الرئيسي للمشروع في غضون 6 أشهر إلى سنة من تعيين شركة استشارية لمعاملات المشروع.



تجدر الإشارة الى ان مشروع الطاقة المتجددة يأتي انسجاما مع هدف الكويت المتعلق بمصادر الطاقة المتجددة لكي تساهم بنحو 15% من مزيج الطاقة الكلي في البلاد بحلول عام 2030.