وافق مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية على اختيار وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية السابق فيصل المدلج، رئيسا فخريا للجمعية الاقتصادية الكويتية، وذلك للدورة الحالية لمجلس الإدارة. وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية عبدالوهاب الرشيد، في بيان صحافي، إن اختيار المدلج يعد مكسبا للجمعية نظرا لخبرته الفنية والسياسية والاقتصادية الكبيرة وإسهاماته في إثراء كيان الجمعية كمؤسسة مجتمع مدني فاعلة، والتي تتواكب مع أهمية التحديات الاقتصادية للكويت في الوقت الحالي. وشغل المدلج العديد من المناصب سواء السياسية أو الاقتصادية، حيث كان وزيرا للتجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، والرئيس التنفيذي لجهاز تطوير مدينة الحرير، ورئيس سابق للجمعية الاقتصادية الكويتية.



بالإضافة الى خبرة تتجاوز 30 عاما في القطاع الخاص، أشرف من خلالها على عدة شركات استثمارية وعقارية، وشغل عضويات مجالس إدارات مؤسسات محلية وإقليمية، منها عضوية مجلس إدارة مجموعة الخدمات المالية وعضوية مجلس إدارة صندوق الكويت والبرتغال جيرسي وعضوية مجلس إدارة البنك التونسي الكويتي.