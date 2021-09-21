ذكر التقرير أن الاقتصاد الياباني نما بنسبة 1.9% على أساس سنوي (+ 0.5% على أساس ربع سنوي) في الربع الثاني من عام 2021، متجاوزا التوقعات البالغة 1.3%. وكان هذا التحول موضع ترحيب بعد تقلص الإنتاج بنسبة 4.2% في الربع الأول، في ظل فرض السلطات لحالة الطوارئ للمرة الثالثة لاحتواء تفشي الجائحة.



وعلى الرغم من ذلك، كان الانتعاش أضعف بكثير من اقتصادات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأخرى بسبب فشل اليابان في احتواء الجائحة، وهو صراع أجبر رئيس الوزراء سوجا على التوقف عن ترشحه لإعادة انتخابه بعد الارتفاع السريع في حالات الإصابة خلال فصل الصيف (وتم تمديد حالة الطوارئ مرة أخرى مؤخرا حتى نهاية سبتمبر).



وبالتالي، من المرجح أن تأتي توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2021 أضعف نتيجة لذلك.