أشار تقرير «الوطني» إلى أن المؤشرات الاقتصادية في الصين تظهر علامات على تباطؤ وتيرة التعافي وضعف الطلب في ظل استجابة الحكومة لتفشي سلالة دلتا المتحورة وتشديد القيود المفروضة على السفر وفرض تدابير الإغلاق المحلي (كجزء من استراتيجيتها للوصول إلى صفر من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كوفيد-19). وفي أغسطس، ارتفعت مبيعات التجزئة (+ 2.5% على أساس سنوي) والإنتاج الصناعي (+ 5.3%) بمعدلات أبطأ من السابق، مخالفة بذلك توقعات السوق ومواصلة اتجاهها الهبوطي لمدة ستة أشهر.



وفي ظل ارتفاع معدلات تضخم أسعار المنتجين (+ 9.5% على أساس سنوي)، تراجعت أيضا مؤشرات مديري المشتريات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، إذ سجل كل من المؤشر الصناعي (50.1) والمؤشر غير الصناعي (47.5) أضعف مستوياتهما منذ فبراير 2020.