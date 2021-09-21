قالت شركة أمازون أمس، إنها تعتزم خلق 1500 وظيفة مباشرة وغير مباشرة في الإمارات هذا العام، وذلك في الوقت الذي تعزز تواجدها في البلاد.



وقالت في بيان إن خلق الوظائف سيأتي عن طريق زيادة منشآت التسليم والتخزين. ولم تتوافر تفاصيل عن عدد الوظائف المباشرة منها.



وأضافت أمازون انها ستفتح 4 محطات توصيل جديدة، ما يعزز القدرات المرتبطة بالمرحلة الأخيرة من سلسلة الإمداد لتسريع عمليات التسليم والوصول إلى مزيد من العملاء.



وتابعت: «التوسع يخلق أيضا وظائف إضافية من خلال بائعيها وشركائها في التوصيل».



وكانت أمازون قد قالت في وقت سابق من العام الحالي إن وحدتها للخدمات السحابية أمازون ويب سيرفيسز ستطلق 3 مراكز بيانات في النصف الأول من 2022 بالإمارات، ثانية مناطق البنية التحتية لها في الشرق الأوسط.