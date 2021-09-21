بعد تقليل عدد أسطول اختبار القيادة الذاتية في كاليفورنيا إلى 54 سيارة في شهر مايو، عمدت شركة آبل إلى زيادة عدد السائقين مع مرور الأشهر، وأصبح لديها الآن أكثر من 114 سائقا.



وتعمل الشركة باستمرار على توسيع أسطول اختبارات القيادة الذاتية في كاليفورنيا، حيث وصل إلى 154 سائقا في شهر أكتوبر من عام 2020. وذلك بالرغم من أن عدد المركبات الذاتية القيادة المتاحة هو نفسه منذ شهر أغسطس، 69 مركبة، بحسب «العربية.نت».



ووفقا لإدارة كاليفورنيا للمركبات، لم تتقدم الشركة بعد للحصول على تصريح دون سائق، حيث توجد العديد من الشركات المصنعة التي لديها تصاريح دون سائق لأساطيلها.



وهناك العديد من المصنعين الذين يطورون حاليا تقنياتهم الذاتية القيادة. ومنذ عام 2014، كان لدى كاليفورنيا برنامج اختبار المركبات الذاتية القيادة، ويجب على المصنعين الحصول على تصاريح لسياراتهم وسائقيهم من إدارة المركبات في كاليفورنيا.



ومنذ أوائل شهر أغسطس، تعرضت الشركة لاصطدامين إضافيين مع مركباتها الذاتية القيادة، ولديها الآن 5 حوادث اصطدام، وبالرغم من استمرار الشركة في العمل على تقنية القيادة الذاتية الخاصة بها. ولكن لايزال من غير الواضح متى يتم الإعلان عنها علنا باسم Apple Car.



ولايزال من غير الواضح في الوقت الحالي ما الذي تخطط آبل لإنشائه من خلال مشروع Apple Car الخاص بها. سواء كانت سيارة لمبيعات التجزئة أو سيارة نقل تشاركي أو حتى مجرد تقنية للمركبات الأخرى. كما أن الإطلاق غير واضح، حيث ذكرت تقارير أنه يمكن الكشف عنها في أي وقت خلال هذا العقد.