الشركة طلبت من جميع الممارسين تمديد التأمين الأولي تطبيقاً لقانون المناقصات العامة

أحمد مغربي

كشف مصدر نفطي مسؤول لـ «الأنباء» عن ان شركة نفط الكويت حددت غدا الاربعاء (22 سبتمبر 2021) آخر موعد لتقديم العروض المالية للجولة الاخيرة من مشروع الغاز الجوراسي رقم 4 و5 في شمال الكويت والبالغ قيمته نحو مليار دولار.

وقال المصدر ان شركة نفط الكويت طلبت من جميع الممارسين المؤهلين للمشروع تمديد التأمين الاولي وذلك تطبيقا لقانون المناقصات العامة والمادة رقم 46 من القانون.

وذكرت أن «نفط الكويت» تستخدم نظام ممارسة في عملية تقديم العطاءات لمشاريع الانتاج المبكر المعروفة اختصارا بـ(JPF)، ويعمل النظام كمزاد عكسي يتكون من عدة جولات، ويتعين على الشركات خفض أسعارها أو الاحتفاظ بنفس السعر لكل جولة، ويتم الكشف عن جميع الأسعار لمقدمي العروض بعد كل جولة، ومع انخفاض العطاءات ينسحب المزايدون حتى تبقى شركة واحدة لكل عقد.

وأكدت المصادر أن شركة سبيتكو هو أقل مقدم عطاء لكلا العقدين في الجولة الأولى من العطاءات، ومن غير المرجح أن تحصل على كلا العقدين، إذ قدمت شركة خدمات حقول النفط الصينية Jereh، ثاني أقل عطاء في الجولة الأولى.

ومن المقرر بناء منشآت 4 و5 بطاقة إنتاجية 50 ألف برميل في اليوم من الخام (زيت الجوراسي الخفيف مع 40 درجة- 50 درجة جاذبية معهد البترول الأميركي API)، و150 مليون قدم مكعبة قياسية.