باهي أحمد



قال الرئيس التنفيذي لمركز «كوروم» للدراسات الاستراتيجية والأبحاث الاقتصادية طارق الرفاعي في تصريح خاص لـ «الأنباء»، إن الفترة الماضية شهدت إقبالا كبيرا وغير مسبوق من قبل المستثمرين الكويتيين خاصة الأفراد للتداول على العملات الإلكترونية كالبيتكوين والايثيريوم والكوردانو وغيرها، موضحا أن العملات الـ 3 المذكورة سلفا تشكل 60% من إجمالي حجم سوق العملات الإلكترونية.

وأضاف الرفاعي أن عدد العملات الإلكترونية وصل إلى 11900 عملة إلكترونية متداولة على أسواق إلكترونية يبلغ عددها 409 أسواق إلكترونية حول العالم حسب إحصائيات «coin market cap»، وهو ما يتم عن طريقه تداول تلك العملات، كما أن حجم السوق وصل إلى 2.17 تريليون دولار وأكبر تلك العملات هو البيتكويت والذي تصل قيمته السوقية ما يقارب من 900 مليار دولار وفق آخر إحصائيات بعد أن تعدى التريليون دولار خلال الفترة الماضية، لافتا الى أن هناك ما يقارب 50 عملة يتم تداولها يوميا وتستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في هذا السوق.



وأوضح الرفاعي ان هناك عددا كبيرا من المستثمرين في الكويت يقومون بالاستثمار في تلك العملات لكن استثماراتهم في أسواق خارج الكويت خاصة في الأسواق الإلكترونية الإماراتية، حيث تتركز معظم تلك الأسواق في آسيا خاصة الصين والتي تعد أكبر مركز لتداول العملات المشفرة في العالم وتليها الولايات المتحدة الأميركية.

وبسؤاله حول توقعاته لسعر البيتكوين خلال الفترة المقبلة، بين الرفاعي أن سعر البيتكوين الحالي يصل إلى 48 ألف دولار تقريبا في الوقت الحالي بعدما مر بحالة من الصعود والهبوط منذ بداية العام، كما يتوقع كثير من المحللين وصول البيتكوين إلى رقم قياسي قبل نهاية هذا العام يصل إلى أكثر من 65 ألف دولار، كما وصلت عملات إلكترونية أخرى إلى أرقام قياسية.

وأشار إلى أن عدد الكويتيين الذين يقومون بالاستثمار في تلك العملات غير معروف تحديدا وهو أحد أهداف تلك العملات والتي لا تعطي شفافية كاملة حول عدد المستثمرين وأماكن تواجدهم وحجم التداول الدقيق وهي تعد جميعها معلومات سرية، متوقعا أن يختفي عدد كبير من العملات الصغيرة خلال السنوات المقبلة بعدما وصل عددها إلى 11900 عملة في الوقت الحالي، كما أننا سنرى بعض العملات التي ستبقى وتتداول بشكل رسمي، فبعضها يستخدم في التبادل التجاري ولتحويل الأموال من دولة لأخرى كما قامت بعض الدول بالاعتراف بها باستخدامها داخل الدول مثل السلفادور وبنما.



وبين الرفاعي أن بعض المستثمرين في الكويت يخشون من الاستثمار في تلك العملة بسبب التقلبات الكبيرة والتخبط المستمر وهو أمر موجود بشكل دوري ومستمر في تلك العملات مما يجعل العديد من المستثمرين لا يفضلون الدخول في تلك الاستثمارات.