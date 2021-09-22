ذكر بنك «جولدمان ساكس» أن الشتاء الأكثر برودة وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي على مستوى العالم قد يؤديان إلى صعود أسعار النفط بأكثر من المتوقع خلال العام الحالي، ليدفع السعر إلى 85 دولارا للبرميل في الربع الرابع من 2021.



وأوضح محللو البنك في مذكرة نقلتها «رويترز»، أن أزمة الغاز الطبيعي إلى جانب شتاء أكثر برودة من المعتاد في أوروبا وآسيا قد يشكلان خطرا صعوديا قدره 5 دولارات للبرميل على توقعات «جولدمان ساكس» للسعر في الربع الرابع البالغة 80 دولارا.

ويتوقع البنك احتمالية ارتفاع الطلب على النفط بمقدار 900 ألف برميل يوميا، في حال كان الشتاء أكثر برودة عن المعتاد في نصف الكرة الشمالي.

يذكر أن «بنك أوف أميركا» توقع مؤخرا وصول أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل خلال الأشهر الستة المقبلة، في حال كان الشتاء أكثر برودة من المعتاد، والذي قد يكون المحرك الأكثر أهمية لأسواق الطاقة العالمية في الأشهر القادمة.



وفي سياق آخر، ارتفع معدل امتثال مجموعة «أوپيك+» بتخفيضات إنتاج النفط إلى 116% في أغسطس، مقارنة مع 109% خلال يوليو، وذلك وفقا لما ذكره مصدران على دراية بالأمر لوكالة «رويترز».



وكنت الوكالية قد ذكرت يوم الجمعة الماضي عن وزارة الطاقة في قازاخستان، أن الدولة ملتزمة بنسبة 206% باتفاق «أوپيك+» لخفض الإنتاج.