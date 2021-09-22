محمود عيسى



سجل مؤشر سوق المشروعات الخليجية تحسنا طفيفا خلال شهر أغسطس الماضي على الرغم من تراجع المشروعات في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.

وقالت المجلة إن قيمة مؤشر مشاريع الخليج ارتفعت بنسبة 0.3% لتصل إلى 3.38 تريليونات دولار في 9 سبتمبر الجاري، من 3.37 تريليونات دولار في 12 أغسطس.



وانكمشت قيمة سوق المشاريع بدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 0.1% إلى ما دون 2.7 تريليون دولار خلال الشهر.



وقد تمكن سوق المشاريع في الكويت من وقف الاتجاه الهبوطي بعد ان سجل أكبر قدر من الخسارة في قيمة العقود للمشروعات الكويتية في مرحلة التخطيط أو التنفيذ خلال الشهر الماضي للشهر الثاني على التوالي، وبالتالي فقد بلغت قيمة المشاريع الكويتية خلال الشهر المنتهي في 9 سبتمبر 206 مليارات دولار، مقابل قيمة سوق المشاريع في قطر التي بلغت 202 مليار دولار.

وكانت عمان من أسوأ الأسواق أداء، مع انخفاضها بنسبة 1.9% لتصل الى 150 مليار دولار، حيث تم تجميد مشاريع تبلغ قيمتها 2.2 مليار دولار خلال الشهر المنتهي في 9 سبتمبر، وفي البحرين، أدى انخفاض هامشي بنسبة 0.6% إلى تقييم سوق مشاريعها بأقل من 50 مليار دولار.

وفي غضون ذلك، انكمش سوق المشاريع في المملكة العربية السعودية بنسبة 0.5%، على الرغم من ثبات قيمته الإجمالية عند 1.34 تريليون دولار، فيما بلغت قيمة المشروعات الإماراتية 750 مليار دولار.



ومع ذلك تحققت مكاسب في سوق المشاريع السعودية، بعد إعادة إحياء مخطط ضاحية الفرسان السكني التابع لوزارة الإسكان في الرياض بقيمة 20 مليار دولار، وسجلت إيران والعراق أيضا نموا في الشهر المنتهي في سبتمبر، حيث توسعت أسواق مشاريعهما بنسبة 0.8% و2.7% لتصل إلى 260.6 مليار دولار و423 مليار دولار على التوالي في سبتمبر.