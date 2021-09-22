ضرب الانهيار مجددا، أسواق الأسهم العالمية، مندلعا بشرارة صينية هذه المرة، فقد هزت المخاوف بشأن مجموعة إيفرغراند الصينية، عرش أكبر الثروات في العالم، وبحسب موقع «بزنس ستاندرد» فقد أغنى 500 شخص في العالم ما مجموعه 135 مليار دولار، من استثماراتهم المالية من أسهم وسندات وأدوات متعددة، بفعل ردة فعل الأسواق العنيفة هبوطا على أزمة «إيفرغراند».



وتصدر مؤسس تسلا الملياردير الأميركي إيلون ماسك قائمة الخاسرين، إذ انخفض صافي ثروته 7.2 مليارات دولار إلى 198 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، وفي المرتبة الثانية جاء الخاسر الضخم مؤسس أمازون الملياردير الأميركي جيف بيزوس الذي خسر 5.6 مليارات دولار، مما قلص ثروته إلى 194.2 مليار دولار.



وأثارت أزمة السيولة في «إيفرغراند» أكبر مطور عقاري في الصين، والحملة التنظيمية على سوق العقارات في البلاد، مخاوف بشأن العدوى المالية المحتملة، وردت الأسواق أيضا على تحذير وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين من كارثة اقتصادية إذا فشل المشرعون في رفع سقف الديون في الولايات المتحدة الأميركية.

وتهاوى تصنيف مؤسس ورئيس مجلس إدارة «إيفرغراند»الملياردير الصيني هيوي كا يان، في قائمة «بلومبرغ» للأثرياء، إذ انخفضت أسهم الشركة إلى أدنى مستوياتها منذ عقد، وتبلغ ثروته الآن 7.3 مليارات دولار، بانخفاض عن ذروة مالية 42 مليار دولار في عام 2017.



ومنيت أسهم أكبر مطوري العقارات، المدرجة شركاتهم في بورصة هونغ كونغ بواحدة من أكبر الخسائر على مؤشر هانغ سنغ، وخسر كل من المليارديرات لي شاو كي، ويانغ هويان، ولي كا شينغ، وهنري تشينغ أكثر من 6 مليارات دولار مجتمعين.



وخسر كولين هوانغ مؤسس منصة التجارة الإلكترونية Pinduoduo Inc حوالي 29.4 مليار دولار هذا العام، أكثر من أي ثري آخر في الصين، بما في ذلك 2.3 مليار دولار يوم الاثنين الماضي.