بتنظيم مشترك بين غرفة تجارة وصناعة الكويت وسفارة جمهورية أوكرانيا لدى الكويت، سيعقد منتدى افتراضي كويتي - أوكراني بعنوان «الدعم الحكومي للاستثمارات في جمهورية أوكرانيا»، وذلك في تمام الساعة 11 من صباح يوم الثلاثاء 28 الجاري. وأوضحت «الغرفة» في بيان صحافي، أن المتحدث الرئيسي بالمنتدى سيكون نائب وزير الخارجية الأوكراني ديميترو سينيك، حيث يهدف المنتدى إلى مناقشة الاستثمار والخدمات والتسهيلات التي تقدمها الحكومة الأوكرانية للمستثمرين بشكل عام، بالإضافة إلى تطلعات الطرفين إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، واستعراض فرص التعاون المشترك بين أصحاب الأعمال من الكويت وأوكرانيا.



وبهذه المناسبة، تدعو الغرفة الأعضاء للتواصل معها عن طريق البريد الإلكتروني ([email protected])، حتى يتسنى لها تزويدكم برابط المشاركة في هذا اللقاء، كونها فرصة سانحة لفتح آفاق تجارية جديدة بين الكويت وجمهورية أوكرانيا.