البسام: الحملة لاقت اهتماماً ملحوظاً من عملاء البنك والجمهور



أعلن المدير التنفيذي في إدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية ببنك بوبيان قتيبة البسام استمرار البنك في دعم الحملة التوعوية «لنكن على دراية» التي أطلقها مؤخرا بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بهدف توعية عملاء البنوك بتطورات المنتجات المالية وتعزيز الثقافة الائتمانية والمصرفية لدى عملاء القطاع المصرفي.



وقال البسام إنه منذ بداية إطلاق حملة «لنكن على دراية» حرص بنك بوبيان على دعم الحملة من خلال نشر جميع المواد الإعلامية والنشرات التوعوية عبر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي وقنواته الرقمية، الأمر الذي استقطب متابعة واهتمام وتفاعل شريحة كبيرة من عملاء البنك والجمهور.



وأوضح ان المشاركة في الحملة تأتي في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية للبنك لدعم عملائه وتوعيتهم بأهم حقوقهم عند التعامل مع المؤسسات المالية خاصة البنوك وذلك من خلال تسليط الضوء على الخدمات والمنتجات التي يقدمها القطاع المصرفي وكيفية الاستفادة منها.



وحول كيفية دعم الحملة وتعزيز انتشارها، أفاد بأن البنك أجرى مقابلات مع مجموعة من المسؤولين والمديرين من مختلف الإدارات تناولت أبرز المواضيع التي تستهدفها الحملة مثل تكييش القروض والعملات الافتراضية وكيفية حماية البيانات الشخصية وهي التي تم نشرها على منصات التواصل الاجتماعي للبنك ولحملة دراية أيضا.



وأضاف: قام البنك بإرسال نشرات رقمية E-News letter على ايميلات العملاء تناولت بعض النصائح لتجنب الوقوع في عمليات الاحتيال الإلكتروني المنتشرة، مؤكدا انه كان لتطبيق بوبيان دور فاعل من خلال مشاركة هذه النشرات والمواد التوعوية مع شريحة كبيرة من العملاء عبر إرسال What’s New وNotification ومن خلال المساعد الرقمي «مساعد».



وقال إنه تم استخدام وسائل التواصل الداخلية مع الموظفين أيضا باعتبارهم جزءا مهما وشريحة أساسية في دعم الحملة، وذلك من خلال النشرات الداخلية وحساب «انستغرام» الموظفين.



يذكر أن الحملة التوعوية «لنكن على دراية» تتناول مجموعة من المواضيع التي تهم العملاء، منها آلية تقديم الشكاوى بشأن الخدمات المصرفية، والبطاقات المصرفية المتنوعة، وطرق تفادي التعرض لعمليات الاحتيال.